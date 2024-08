‘Petroficados’

La avalancha de titulares de esta semana, su gravedad y sus pocas o mínimas repercusiones son confirmación de que, como nación, hemos perdido toda capacidad de reacción. Acá está pasando de todo y nadie hace nada. No pasa nada.

Mire lo ocurrido esta semana: Gustavo Petro dice que no le importa la ley y que cambiará el escudo del país. Descubrimos que negoció a nuestras espaldas el modelo económico de la nación con la guerrilla del ELN, decidió hacerse del lado de Maduro y sus asesinos, y propuso repetir las elecciones en Venezuela, a pesar de que claramente ganó la oposición. Además, dijo que va a obligar a los bancos a hacer inversiones forzosas con nuestros ahorros o, si no, nos castigará con otra reforma tributaria. Todo en solo una semana.

Puede ser que esta petrificación nacional sea producto de que la mayoría le apuesta a que la narrativa del mandatario sea mayor a su capacidad de acción. También es posible que la mayoría esté tomando una postura pasiva, porque, en el fondo, comprende que la evidencia hasta ahora es que esta administración ha demostrado ser incapaz de ejecutar o, incluso, porque espera que la institucionalidad no permita que avancen en todos estos agravios. Pero muchos no somos tan optimistas y creemos que cada día que pasa el presidente se radicaliza y entiende que colectivamente no tenemos capacidad de acción, que su oposición es en gran parte radical, antipática y desorganizada, y que muchos de los llamados outsiders carecen de oportunidad real.