Primer round exitoso de la Ley Nuclear

No ha sido un camino corto ni sencillo. Durante casi tres años, académicos, médicos nucleares, ingenieros, estudiantes, expertos legales y organismos multilaterales han sostenido reuniones, elaborados borradores, resuelto objeciones técnicas y construido consensos que pocos creían posibles. En tiempos donde el disenso se ha vuelto un deporte nacional, ver trabajar juntos a congresistas del centro, la derecha y la izquierda, construyendo un mejor futuro para Colombia, es una escena que reconcilia con la democracia.

Este proyecto de ley no surge por azar ni responde a una moda volátil. Desde 1965 Colombia cuenta con un reactor nuclear de investigación, el IAN-R1. Aunque importante, este reactor ha sido insuficiente para atender las demandas científicas y médicas del país. Mientras otras naciones latinoamericanas consolidan sus capacidades en medicina nuclear, física aplicada e investigación de materiales, Colombia ha ido quedando rezagada. La Ley Nuclear busca corregir ese retraso, creando una arquitectura jurídica moderna, alineada con los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y del Instituto de Mundial de Seguridad Nuclear (WINS).

Pero no podemos cantar victoria aún. Faltan tres debates (en la Comisión Primera de Senado y en las plenarias de Cámara y Senado) para que esta ley se convierta en realidad. Y para lograrlo, se necesitará algo más que voluntad política: se necesitará un apoyo firme de la ciudadanía, de los gremios científicos, de los medios de comunicación, de quienes entienden que apostar por el conocimiento es apostar por la vida. Esta no es una ley exclusivamente técnica: es una ley de dignidad nacional.

Que esta primera aprobación sea el umbral de un país que no teme a la ciencia, que no posterga lo importante, que entiende que el desarrollo no puede seguir siendo un privilegio de unos pocos. Estamos ante la posibilidad de abrir una nueva era, una era en la que en Colombia se produzcan átomos para sanar, diagnosticar y para iluminar: Átomos para la vida.