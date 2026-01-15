La revista SEMANA, en su edición de 10 de enero del presente año, publicó la primera encuesta de AtlasIntel sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Si votara alrededor del 50 % del censo electoral, se obtendrían cerca de 20,5 millones de votos, cifra que se tomará para cuantificar y visualizar los resultados de la encuesta.

Segunda vuelta: iría con seguridad Iván Cepeda, pero ganaría Abelardo de La Espriella con 9’061.000 votos (44,2 %) a Cepeda con 7’154.500 (34,9 %), o Paloma Valencia con 7’831.000 (38,2%).

Como ocurrió en la segunda vuelta presidencial en 2022, Gustavo Petro —respecto de la primera vuelta— solo creció un poco más del 10 % en la participación electoral, mientras que su contendor creció un poco menos del 20 %. Iván Cepeda, en segunda vuelta crecería un 10 %, mientras que Abelardo de La Espriella crecería un poco menos 16 % y Paloma Valencia más de un 100 %.

Primera vuelta: encabezaría De La Espriella con 5’740.000 (28 %); seguido por Cepeda con 5’432.500 (26,5 %); en tercer lugar Paloma Valencia con 3’259.500 (15,9 %), si se toma la intención de voto de los participantes en la Consulta por Colombia; y en cuarto lugar Sergio Fajardo con 1’927.000 (9,4 %).

Seguirían en quinto y sexto lugar personas con resultados marginales como Claudia López (2,6 %) y Enrique Peñalosa con (2,3 %), exalcaldes de Bogotá D. C.

Consulta por Colombia: Ganaría Paloma Valencia con 622.564 votos (19,1 %), seguida por Juan Carlos Pinzón con 426.994 (13,1 %), en tercer lugar Aníbal Gaviria con 361.804 (11,1 %).

Consulta del Pacto Amplio: Si se toma la intención de voto de Cepeda, Quintero y Barreras, votarían en esta consulta 5’555.500 personas y ganaría Cepeda ampliamente con 5’127.726 (92,3 %).

El resultado sería muy superior a la Consulta que eligió a Cepeda candidato del Pacto Histórico con una participación de 2’715.212, sin alcanzar el resultado de la consulta de 2022 de Gustavo Petro donde participaron 5’573.894 electores.

La izquierda se debilitaría por la criticable gestión del Gobierno y el débil carisma de Iván Cepeda.

El centro decide: Entre el 28 % de De La Espriella y el 26,5 % de Cepeda, decidiría el 15,9 % de la ganadora de la Consulta por Colombia que impulsaría el triunfo del primero, y el 9,4 % de Fajardo que no tendría el poder de modificar el resultado.

Si bien Fajardo ha duplicado su fuerza respecto de los resultados primera vuelta de 2022, con 885.291 votos (4,18 %), no tendría fuerza para decidir la segunda vuelta a favor de Cepeda, pues la participación de Paloma Valencia en la Consulta por Colombia la acerca al centro y sus aliados.

Variable exógena: Habría una variable externa de efectos inciertos, Donald Trump y la forma en que evolucione la relación con Gustavo Petro, que podría incidir en cualquier dirección, así como el manejo que le dé al Gobierno de Venezuela y a los grupos ilegales colombianos.

Candidatos presidenciales 2026. Foto: Candidatos presidenciales 2026

Cita de la semana: “Para Friedman, la experiencia muestra que hay una correlación inversa entre los precios del petróleo, por un lado, y por el otro … la mayor o menor apertura de los sistemas políticos, y la mayor o menor belicosidad internacional de los países petroleros.”, Andrés Mejía Vergnaud (2009), El destino Trágico de Venezuela.