Pulso de opinión

El Tiempo

Carlos Caballero Argaez : la obsesión del Presidente contra el neoliberalismo es enfermiza.

Luis Felipe Henao: La reforma al sistema penal tiene muy buenas intenciones, pero lamentablemente sus efectos positivos se pueden diluir si no se revisan las consecuencias de algunas de sus normas… “la eliminación del delito de inasistencia alimentaria dejará a muchos padres irresponsables sin ninguna sanción”…”la derogatoria de crímenes que pudieran verse anticuados, como los delitos contra la libertad religiosa o el incesto, no se hace de manera cuidadosa, sino que termina legalizando conductas muy graves.”… “la eliminación de todos los delitos contra la integridad moral, como la injuria y la calumnia…puede terminar en una peligrosa legalización de la infamia y la difamación”

Diego Santos La narrativa de Gustavo Petro no es invencible, puesto que está plagada de mentiras y eventualmente los castillos de engaños se caen por su propio peso.

Germán Vargas Lleras: En el Proyecto de humanización de la policía criminal y penitenciaria el único criterio que se impone es el de la descongestión. Se olvida deliberadamente a las víctimas de delitos de gran impacto social. ¿Qué pensarán estas ante el anuncio de esta feria de beneficios y rebajas sin que medie un solo acto de resarcimiento del daño causado? ¿Y qué mensajes estamos enviando como sociedad a la delincuencia?

Néstor Humberto Martínez

Con los proyectos que se cocinan estableciendo beneficios inéditos para los narcos, la Paz Total será una quimera. Una pena.

Mauricio Vargas

Resume los actos de desgreño del patrimonio público que han surgido como la compra de televisores para la posesión, la compra de aviones, los viajes en el helicóptero de Francia Márquez, la contratación dirigida y fraudulenta en el Departamento de Prosperidad Social, los funcionarios que han sido nombrados sin cumplir requisitos para el cargo en el Ministerio de Minas, y los cobros de hasta un millón de dólares a capos para incluirlos en la canasta de candidatos a la Paz Total.

Thierry Ways

El Presidente … omite la razón de esas privatizaciones: que, en manos del Estado, esas empresas eran manejadas con las patas. Y saqueadas con las garras. Un fangal de expolio y clientelismo que impedía que Colombia progresara. Y cuya privatización, además, liberó energía y recursos que el país pudo invertir en política social.

Luis Carlos Villegas

Caída poblacional e inversión fija negativa o irrisoria como la de los años recientes son causas suficientes para revisar a fondo las malas ideas del Gobierno sobre salud, pensiones y régimen laboral, sesgadas en contra del sector privado. Las propuestas se basan en el error de creer a Colombia con un fisco en capacidad de invertir y con una nación en plena florescencia demográfica.

SEMANA

Salud Hernández

Pedir excarcelar preciso a ese criminal (alias John Mechas, autor del atentado del CAI Arborizadora) es otro gesto que denota el profundo desprecio que siente hacia un expresidente que, a diferencia suya, intentó unir a todos los colombianos, fue tolerante y abierto, y no actuó llevado del odio y el resentimiento.

Federico Gutierrez

Tanto a los que se van como a los que nos quedamos nos inquietan no solo las erráticas reformas que el Gobierno Petro pretende realizar, sino también decisiones alarmantes en apoyo directo y descarado a organizaciones criminales de toda clase.

Aurelio Suarez

El Gobierno Petro, al adherir a un Alca versión 2.0, se abstuvo de renegociar el TLC, quebró su promesa de campaña y, al contrario, lo profundiza, reforzando así el alineamiento de Colombia con Estados Unidos. Quienes digan enarbolar banderas de soberanía y democracia, han de confrontarlo sin pretextos.

Francisco Santos

Petro destruyó la imagen de Colombia como un país confiable, que se había construido durante décadas. El riesgo país se fue a la m…da y la discusión en los bancos, en las bancas de inversión y en los inversionistas es la misma, quietos con Colombia. No me extrañaría que se enrede la financiación de la deuda y se vuelva muy costosa. Eso pasa cuando un presidente decide ser emperador.

Cambio

Gabriel Silva Luján

En la política de Petro de “paz total” hay una expropiación de funciones del poder judicial y una suplantación de la autoridad de los jueces. Los proyectos de ley del Plan Nacional de Desarrollo, de la reforma a la salud, en la reforma a la justicia y la ley de sometimiento están salpicados de facultades extraordinarias y poderes excepcionales que se asemejan cada vez más a una “ley habilitante”. El autoritarismo necesita gobernar sin contrapesos.

Juan Camilo Restrepo

El Gobierno (si realmente quiere cumplir con los postulados de la regla fiscal como viene diciéndolo) debería ser en consecuencia muy circunspecto con los anuncios de nuevos programas de gastos públicos

Juan Fernando Cristo

Y es aún mayor la paradoja cuando no pocos esperan que en esta crucial etapa del gobierno se imponga el Petro congresista al caudillo. Al fin y al cabo el caudillo funciona muy bien en campaña, no tanto en el Gobierno.

