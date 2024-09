Retórica peligrosa: el viceministro y el lenguaje del ELN

En la edición 963 de la revista del ELN, llamada Insurrección , el editorial del Comando Central (Coce) hace referencia a una exposición del cura guerrillero Camilo Torres, realizada el 14 de julio de 1965. En ella habla de “lograr que la clase popular tenga una conciencia común. Si nosotros no tenemos objetivos comunes, nos vamos a dividir… no basta la unión por sí sola, es necesaria la organización. ¿Para qué esta organización? Es para la toma del poder”.

Este alarmante panorama en el que se plantea una organización de las supuestas clases populares, que no lo son, no se reduce al discurso del ELN. Hay movimientos, como el Congreso de los Pueblos (CDP), que también animan las condiciones de un levantamiento popular. Han llegado a la propuesta, como lo intentó desarrollar en una anterior columna titulada ‘La toma de la Nunciatura’, de retomar los niveles de movilización social alcanzados en el paro nacional. Lo preocupante es que esta no deja de ser “orgullosamente camilista”.

Al viceministro no se le puede olvidar que es funcionario público y no un miembro de la primera línea. Impulsar la supuesta agitación peligrosa de las calles es una acción a la que no debería restársele importancia. ¿Cuánta gente no ha visto afectada sus derechos en episodios semejantes? Incluso ha habido muertos. Sella podría estar insinuando, como el CDP, la supuesta necesidad de retomar los niveles de protesta de 2021. Pero ¿protesta contra quién, si ganaron las elecciones?