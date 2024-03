Retozos callejeros

Decía Balzac que “la novela es la historia privada de las naciones”. No siempre esa afirmación es válida. Crónicas marcianas, de Ray Bradbury, por ejemplo, mucho nos enseña sobre la condición humana intemporal, pero casi nada de eventos del pasado.

Sin embargo, su afirmación es acertada tratándose de dos obras que he leído recientemente: Suite francesa, de Irene Némirovsky, que transcurre durante la invasión de Francia por el ejército alemán en 1940, y Volver la vista atrás , de Juan Gabriel Vásquez, que versa sobre la revolución cultural china y las guerrillas colombianas de la década de los setenta. Ambas novelas, que son magníficas, exploran a profundidad los extravíos de la razón; la tentativa de cambiar la naturaleza humana para hacer surgir “el hombre nuevo”, que es lo que pretenden las ideologías totalitarias y los caudillos que las encarnan.

Petro nunca ha ocultado su condición de revolucionario socialista. Sus credenciales son pésimas. Ha intentado, sin éxito, transformar la sociedad dentro de las instituciones liberales que nos rigen. Ahora advierte que ese camino no le sirve. Su agenda legislativa se encuentra estancada. Los tribunales no le dejan pasar sus medidas arbitrarias. “Los tecnócratas”, incluido el recién destituido director del DNP, “lo han traicionado”. Gobernadores y alcaldes, como lo pudo constatar la semana pasada en Cartagena, no siguen su partitura.