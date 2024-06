Se acabó el billete

Las noticias no lo dejaron pasar desapercibido: el gobierno Petro aprobó para el 2024 el presupuesto más alto de la historia, de más de 500 billones de pesos, incluyendo gasto e inversión. Los políticos lo celebraron como un gran triunfo de los partidos de gobierno, dado que con ese presupuesto se lograría el cambio que habían prometido en su programa de gobierno.

Resulta que las cosas no son tan fáciles y que el dinero que gasta el gobierno no crece en los árboles, sino que lo ponen los colombianos, que cada vez están más agobiados por la carga tributaria. Para llegar a los 500 billones de pesos, el senado y la cámara, cuyos presidentes del partido verde y el partido de la U son acusados con evidencias sólidas de haber recibido mordidas de parte del gobierno, aprobaron una reforma tributaria arisca que hasta grava alimentos básicos. Para llegar a los 500 billones de pesos, el gobierno Petro también casi que duplicó el precio de la gasolina.

Otro impuesto escondido del gobierno a su pueblo es la inflación, que hace que el costo de vida suba permanentemente para el pueblo, limitando su capacidad de compra. El economista Steve Hanke, de la reconocida Universidad de Johns Hopkins, afirma que a diferencia de lo que anuncia el Dane, la inflación en Colombia está alrededor del 40% y no del 7%. Esta diferencia se justifica por variaciones en la metodología, la cual incluye una canasta de bienes más amplia que la canasta familiar en la teoría del estadounidense.

Ahora, no muy sorprendentemente, resulta que el recaudo de impuestos está siendo muy inferior al del presupuesto aprobado, sobre todo en el rubro del impuesto de renta. Pareciera que el gobierno del cambio hubiese apretado tanto el cuello de los contribuyentes que mató la gallina de los huevos de oro. Las empresas y los individuos, más del 50% de ellos trabajadores en la informalidad, o no están teniendo utilidades o no tienen caja para pagar, siendo lo primero lo más probable.