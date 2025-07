¿Se rompió Colombia?

La semana pasada pude destinar un tiempo a rezar por la vida y recuperación de Miguel Uribe Turbay, haciéndolo en el improvisado altar de la Santa Fe con una ciudadanía absolutamente heterogénea en estrato, origen y edad, pero unida en el deseo de que el senador pueda recuperarse para ver crecer a su hijo y vivir una vida plena. Lo chocante de ese rato, sin embargo, fue que en pleno Rosario —alrededor del tercer misterio—, pasó una señora en carro y decidió invertir su energía y atención en gritar insultos, agravios y ofensas contra quienes rezábamos y contra Miguel Uribe Turbay; no voy a repetir ninguno de los mismos en este espacio, por obvios motivos.

Nuestra reacción fue, sobre todo, de desconcierto, pero me recordó una serie de lamentables y reprochables episodios de este último mes de personas que se han mofado o han ridiculizado el hecho de que un ser humano intachable estuviese luchando por su vida en una UCI. Es evidente el deterioro del debate político colombiano durante la última década, pero el ambiente actual y la retórica dominante en las orillas políticas ha descubierto la ebullición en la que nos encontramos.

Es doloroso para un joven estudiante, como lo soy yo, tener que salir a un país ya acostumbrado a que sus ciudadanos se tilden de genocidas o narcotraficantes, como si la retórica no fuese la más fuerte influencia en el comportamiento cotidiano de los seres humanos. Pero es sobre todo desconcertante escuchar a mis padres y abuelos contarme que, en sus épocas, la política dividía, pero no polarizaba, y que los peores enfrentamientos consistían en echarse maicena y compartir cánticos en la calle. Desgraciadamente, quienes han ostentado relevancia política en los últimos años han sido incapaces de proteger nuestra cultura democrática, y es a eso que se debe todo lo que estamos viviendo.

Leí durante los últimos días, por cierto, una entrevista que le hizo el expresidente Iván Duque al prestigioso profesor de Oxford Timothy Power, y hubo una frase que me llamó la atención. Sostuvo Power en esa conversación que: “Es muy fácil polarizar las sociedades, pero es muy difícil despolarizarlas”, observación que traigo a colación por su lamentable relevancia en el debate contemporáneo en Colombia. Evidentemente, estamos viviendo la peor época del civismo y el respeto democrático, y si bien es inviable adivinar cuánto tiempo —y otras cosas— nos costará, es palmario que no se superará bajo este Gobierno.

Ahora, hay que recordar que tenemos un presidente que llama a los congresistas opositores “HP’s” —y después de tirar la piedra esconde la mano alegando que quería decir “honorables parlamentarios”—; un presidente que intenta vender el relato de que todos sus antecesores han sido delincuentes, narcotraficantes o genocidas y que su aporte ha sido nulo a la construcción de la República colombiana. Y por si fuera poco que el Presidente de la República deshumaniza incesantemente a sus detractores, vemos un Ministro de Salud que admite que a las EPS las tienen “en cuidados intensivos” para extorsionar al Legislativo y obligarlos a pasar la reforma a la Salud. ¿Qué pasa si no ceden a esa amenaza? Decenas de miles de colombianos muertos. Surge una senadora Isabel Zuleta que no solo filtra secretos militares a bandas de narcos, sino que también organiza ruedas de prensa para utilizarlos como armas arrojadizas en contra de coterráneos suyos que no piensan como ella.