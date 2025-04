Si no fue la minga, ¿entonces quién? 2.0

Ahora bien, a diferencia de lo enfatizado desde el Gobierno, no es que los indígenas en sí sean un obstáculo al conocimiento, a pesar de la forzosa ocupación de más de 14 edificios clave. Lo preocupante es la utilización del machete como herramienta de amenaza y no de trabajo. Varios testigos denunciaron cómo los indígenas, con un tono agresivo y uno que otro borracho, bloqueaban el ingreso a ciertos edificios con machete y bastón de mando en mano. ¿Acaso no es suficiente para pedir que se restablezca el orden? Al ser un espacio público, la Universidad Nacional no debería tener ningún tipo de control que su autonomía no dictamine, menos cuando el argumento es ilegítimo y, nuevamente, forzoso.