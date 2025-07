Testigo de plastilina

No sería más que el resultado del azar político si las inconsistencias presentadas en el juicio del Expresidente Álvaro Uribe no pusiesen en entredicho la idoneidad y legalidad del material probatorio y, sobre todo, de quien ha sido denominado por la prensa como el “ testigo estrella ” contra el expresidente, el señor Juan Guillermo Monsalve. Es imperativo que las nuevas generaciones se aproximen a ese juicio con objetividad, sin las pasiones políticas que afectan todos los rincones ideológicos en nuestra Nación, y más importante aún que los jóvenes estudiantes de Derecho - como yo - vean en la práctica lo maleable que puede llegar a ser la justicia en determinados momentos.

De entrada, debo aclarar que en mi conciencia no reposa ningún interés directo en el desenvolvimiento de ese proceso, pues ni soy familiar de los involucrados ni he trabajado con cualquiera de ellos a lo largo de mi todavía corta vida profesional. Es justamente esa distancia la que me permite lanzar una voz crítica al trato que se le ha dado a Juan Guillermo Monsalve, quien a lo largo de los años ha demostrado no ser más que un testigo adecuado milimétricamente a los deseos de las “víctimas” en el proceso penal.