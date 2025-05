Las instituciones y la clase política aguantan apenitas las embestidas del gobierno indecente. En la derrota de la consulta popular pasamos raspando. Reflejo del peso de la mermelada y la demagogia. Reflejo de la indignidad de las izquierdas que prefieren adular frenéticamente la obsesión presidencial por permanecer por el poder que defender la poca democracia que tenemos. Las izquierdas son fieles a su bolsillo, oyen codiciosas las constantes noticias del enriquecimiento de los áulicos del presidente y añoran estar allí. Quieren su parte del pastel. Y los politiqueros siguen jugando en el filo de la navaja. Conscientes de que nunca han ganado tanto, ni tenido tanto, como cuando arriman a la candela del déspota marxista, ese que nos gobierna y que, como ellos, no tiene ninguna sombra de ética o moral.

Y desde ya se oirán las voces de los moderados, aquellos que viven frustrados por el fracaso de la izquierda a la que pertenecen in pectore o por facilidad y acomodo. Aquellos que, en su falta de carácter y codicia, prefieren lucir políticamente correctos y recoger mieles electorales o palmadas en la espalda de los censores del neo marxismo. Dirán: ¡no se unan que le dan una disculpa! Esos mismos que decían que era mejor aprobarle la consulta para salir pronto de eso y que no se “pegara” con las elecciones de 2026. Esos que creen que Petro es un genio y no un demonio inmoral, corrupto y manipulador.