Ante la asociación nacional de periodistas negros, National Association of Black Journalists, dijo el expresidente Donald Trump el mes pasado que los inmigrantes, que él maltrata siempre con viles epítetos, se estaban apoderando de los trabajos para negros. “They’re taking Black jobs”. Por supuesto, no existen trabajos para negros. Existieron en la época de la segregación racial. Además, es un despropósito lo dicho por Trump porque el desempleo en los Estados Unidos estáen niveles históricamente muy bajos y no hay estadísticas que demuestren que los extranjeros estén ocupando plazas que en otras circunstancias irían a ciudadanos de los Estados Unidos. Pese a la fuerte inmigración ilegal de los últimos años, la tasa de desempleo ha seguido bajando y en varios estados no se consiguen trabajadores para llenar las vacantes.