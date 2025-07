Van por la Registraduría

Thomas Greg & Sons no es cualquier empresa. Produce todo lo que hace posible una elección tarjetas electorales, certificados, formularios, sellos de seguridad. Sin eso, simplemente no se puede votar. Por eso el Gobierno necesita sacarla del camino, para alimentar la narrativa de que no existen garantías democráticas y que, por lo tanto, las elecciones de 2026 deben suspenderse o aplazarse. Sin papel no hay democracia.