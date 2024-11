La entrada de Vicky Dávila a la carrera por la presidencia de Colombia es buena para la política y para el periodismo. Pero todo es mucho más difícil de lo que parece. Me explico.

La participación de Vicky en la política es buena para el periodismo porque rompe con un vínculo que podía ser malinterpretado por sus investigados y criticados, como el presidente Gustavo Petro, y que ponía en riesgo las muy valiosas investigaciones de su equipo en la publicación, las cuales han sido determinantes en la revelación de múltiples hechos de corrupción que rodean a esta administración. Si Dávila continuaba en la dirección de la revista, sus trabajos habrían sido reducidos por sus adversarios a ataques políticos y no como lo que fueron: el resultado de un impecable trabajo editorial.

En su búsqueda por la presidencia, y cuando formó equipo con Germán Vargas Lleras, el exministro Juan Carlos Pinzón me dijo que lo más difícil del ejercicio electoral era ser reconocido. Describió, acertadamente, que el escenario político muchas veces era como un teatro lleno de “micos” que hacían todo lo posible para que la esquiva luz del teatro se posara sobre ellos, y que aquel que lograra dominar el foco a punta de piruetas era quien lograba el éxito. Sin embargo, advertía que el problema de esa realidad es que, por lo general, esas maromas o hechos políticos no necesariamente correspondían a una política pública correcta, que a la larga es lo que necesitan los países. Vicky no tiene ese problema; es una mujer que, durante décadas, como resultado de su ejercicio en los medios, tiene un reconocimiento incluso superior al de muchos de sus adversarios.