Vil atentado contra el sistema de salud

La preocupación es total, porque no hay claridad en la prestación de los servicios, y el país va camino a que los 50 millones de colombianos se vean avocados a un sistema ineficiente, similar al que ya padecen los maestros en el país con el Fomag. Es una clara muestra de que el Gobierno de Petro desconoce las necesidades de los pacientes en Colombia. Tal vez está pensando en “expandir el virus de la vida por las estrellas del universo”, ignorando el acceso a los servicios y lo que eso conlleva en el espacio vital en el que nos encontramos.

La Corte Constitucional está ahora en la tarea de evaluar la legalidad y constitucionalidad de este decreto que, ad portas de unas elecciones, es un cheque en blanco de 80 billones de pesos que tiene el Gobierno en sus manos para jugar —literalmente hablando— con la salud de los colombianos. Más de doce mil instituciones públicas entran en alerta roja por esta situación. Resulta también muy irónico que quien salió a defender este decreto no fue el propio ministro de Salud, sino el del Interior, mostrando aún más que están politizando un sector que debe ser eminentemente técnico.

Este desmonte del aseguramiento lleva a que la contratación de los temas de salud queden en manos de los alcaldes y gobernadores (llámese ente territorial), tal cual como lo hemos venido advirtiendo desde el mismo momento en que este gobierno habló de la crisis explícita. Se vendrán más dificultades en la atención de los pacientes y del financiamiento de la salud de los colombianos, la responsabilidad de estos se verá todavía más diluida, y las EPS no podrán ser conformadas por ellas (que se convertirán en convidados de piedra), sino por los entes territoriales. Vaticino un naufragio de los colombianos al interior de esos Caps, donde nadie se responsabilizará de sus atenciones.

Este gobierno se jacta diciendo que el decreto promueve un modelo preventivo de salud, cuando la realidad muestra que no han sido capaces de enfrentar al dengue, la malaria, el virus sincitial respiratorio o la fiebre amarilla, que atacan a diario la salud de los colombianos, tal cual se observa en los boletines epidemiológicos semanales del INS. Tampoco dan razón del macondiano anuncio sobre los diez mil equipos básicos de salud que supuestamente recorren los municipios del país con un modelo de salud preventiva que no ha sido efectivo y no tiene resultados que mostrar ante los colombianos.