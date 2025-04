¿Visas canceladas?

No se sabe si ha recibido una notificación en ese sentido del Gobierno norteamericano, pero todo parece indicar que no es así. Aunque podría ser que le gustaría que fuera, para proyectar ante el país la imagen de un luchador por la soberanía de la república, víctima de un Trump que está volviendo a la época del Gran Garrote.

No sería explicable que el supuesto retiro de la visa se diera por haber anunciado que piensa viajar a China para estrechar los vínculos entre el Celac y Pekín. No sólo el Celac no es un organismo de mucha proyección internacional, sino que Petro dijo que viajaría con la “troica” de la organización, constituida, además de él, por la presidenta de Honduras y el presidente de Uruguay.