¡Viva la prensa libre!

La prensa no solo informó sobre la guerra, sino que se convirtió en un agente de cambio social. Las manifestaciones en contra de la guerra se multiplicaron y los reportajes dieron visibilidad al movimiento que cuestionaba no solo la guerra en Vietnam, sino también la moralidad de los estadounidenses. En varias ocasiones, el gobierno intentó restringir el acceso de los periodistas a la información controlando la narrativa. Hubo intentos de censura, y muchos reporteros se encontraron en el dilema ético de informar la verdad o acatar las restricciones impuestas.

La situación que tenemos en Colombia es similar. La prensa, como en Vietnam, ha denunciado los excesos y la mentira del poder político, aquel que constantemente se equivoca y argumenta que no lo dejan gobernar. Por eso, como lo hizo Nixon, es perseguida, no como se hacía en los 70, sino con las herramientas de hoy: las redes sociales.

La prensa, en un país libre, no solo tiene el derecho, sino también el deber de denunciar los excesos del poder político, y es lógico que este se defienda. Pero tengámoslo claro, por lo general quien esconde, quien abusa de su inmenso poder, sobre todo en un régimen presidencial como el colombiano, es el poder político y no la prensa.

No es culpa de la prensa que estemos ante una escasez de gas natural y un posible racionamiento de energía, no es culpa de la prensa que los alfiles del presidente se roben la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, no es culpa de la prensa que el Pacto Histórico esté comprando congresistas, así como no es culpa de la prensa que proliferen a lo ancho y largo de Colombia los grupos al margen de la ley, ni tampoco que las atenciones de salud hayan caído 30 % versus el año pasado, mientras los prestadores de servicios médicos se quiebran.