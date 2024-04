¿Y ahora qué?

El Gobierno empujó las últimas fichas de dominó y no quedó con la mesa vacía para poder construir el sistema de salud que quisiera. Desafortunadamente, dejó un inmenso desastre, del cual parece no darse cuenta, o no quiere percatarse. No hay una hoja en blanco para arrancar desde cero: inmenso error. Ahora, le corresponde reconstruir desde la debacle. Gigante tarea de impredecibles, pero muy factibles resultados negativos para todos los colombianos.