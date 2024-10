Zombicracia 2

El presidente Gustavo Petro sabe del poder de la narrativa y por eso está dispuesto a arrasar con todo y con quien sea necesario para imponer su manera de ver el mundo y la política. Se trata de un ejercicio metódico y muy sofisticado para no dejar huella y aparentar que todo es orgánico. Me explico.

Si tiene tiempo este fin de semana, vea la película The Wolves, que está en Netflix. Se trata de dos especialistas expertos en cubrir crímenes que son llamados para realizar un mismo trabajo y terminan en un cómico enfrentamiento. Para el propósito de esta conversación, cito The Wolves porque las redes sociales y los influenciadores pagos con dineros de sus impuestos por el Gobierno hacen las veces de expertos limpiadores de la escena del “crimen”. Son unos lobos finalmente entrenados e inspirados en el método soviético, nada mejor que presentar un asesinato como suicidio.

Así funciona la estrategia mediática de desprestigio, manipulación y encubrimiento de los lobos cibernéticos colombianos. Primero, el Gobierno establece cuál es su política o idea para defender; luego, los influenciadores avanzan en la defensa del proyecto y en el ataque sistemático a quienes no están de acuerdo con lo propuesto. Promueven tendencias, hacen videos e inundan el universo digital con contenido que da la impresión de que, en lugar de ser una idea o venganza del Gobierno, es en realidad el resultado de un clamor social expresado en las redes sociales.

Lamentablemente, el resultado es que los medios tradicionales, que deberían ser los guardianes de lo que debería ser o no noticia, o de la confirmación o evaluación de los contenidos, de la razón y no la manipulación, rápidamente se convierten en validadores de tendencias promovidas por el Gobierno en busca de clics.

Pero el contagio continúa. Una vez el tema es tendencia y ahora hay una nota en los portales de noticias, por lo general con títulos como ‘¿Por qué Fulanito es tendencia en Colombia?’, o ‘Las razones por las que critican a Menganito’, o ‘El encontronazo de Sutano con Mengano’, caen los políticos y los supuestos líderes de opinión. Ellos, en busca de visibilidad, constantemente están pendientes de los temas que son tendencia para opinar sobre ellos. Saben que, si no están montados en esa ola, simplemente no tendrán visibilidad porque no estarán en los registros de la supuesta conversación digital.