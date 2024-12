Son muchas las veces que se enfrentó a personas que le decían que era imposible y aún así lo hizo posible. Aquí están los diez mandamientos a los que Elon Musk atribuye su éxito:

"No puedes darte por vencido, solo renuncia cuando te obliguen a hacerlo"

La persistencia es clave para el éxito. Personas como Elon Musk atribuyen gran parte de su éxito a luchar todos los días, continuamente, por sus sueños y no considerar ni por un según la opción de fracasar o parar.

"Está bien tener los huevos en una sola canasta siempre y cuando controles lo que pasa en esa canasta"

Emprender es tan complicado que tener más de un emprendimiento por el Valle de la Muerte puede significar que ningún emprendimiento logra realmente ser exitoso. Musk de una manera clara da a entender que está bien hacer un emprendimiento a la vez, especialmente si se tiene en consideración que el emprendedor controla el negocio.

"Yo creo que es posible que una persona ordinaria decida ser extraordinaria"

El ser exitoso es una decisión, es una decisión que cualquier persona puede tomar. Pero esta decisión está acompañada con la conciencia que se debe trabajar fuertemente para alcanzar la meta que se desea. Son muchos los que sueñan con ser exitosos pero muy pocos los que están dispuestos a poner el trabajo que esto representa.

"Es importante tener un ciclo de retroalimentación, en el que constantemente puedas analizar lo que has hecho y cómo puedes hacerlo mejor"

Lo que nos defiende de la competencia no son las patentes, es la constante innovación. Cuando se analiza todos los días sobre cómo se puede mejorar un producto o un servicio, la compañía crece, mejora y se protege.

"Es un error contratar un gran número de personas para hacer un trabajo complicado"

Muchas veces los emprendedores ponen su esperanza en el talento de otros y esto causa que las nóminas se incrementen muchísimo hasta que se salen de control y terminan quebrando la compañía. Musk asegura que si hay dos empleados brillantes que no tienen ni idea de cómo resolver el problema es igual que no tener ninguno.

"Jamás le pediría dinero a alguien por una compañía en la que no estoy preparado para invertir yo mismo"

Una de las tareas más difíciles para los emprendedores es conseguir financiación. Sin embargo, no se dan cuenta que la razón por la cual es tan difícil es porque no se ponen en los zapatos de los inversionistas. Es impresionante como muchas veces cuando se le pide a un emprendedor que invierta sus ahorros le da pavor hacerlo, en el fondo saben que su compañía no está lista para conseguir financiación de nadie (ni de ellos, ni de nadie). Debería esperar a tenerla mejor estructurada y por lo tanto poder conseguir financiación más fácilmente.

"¡Trabajo muchísimo! Debes poner por lo menos 80 o 100 horas a la semana, esto incrementa tus probabilidades de éxito"

Según Musk, si se dedica 80 horas a la semana y la competencia está invirtiendo 40 horas, al final del día un emprendedor hará una tarea en 3 meses que a la competencia le tomará por lo menos 6 meses. Para Musk el éxito está directamente relacionado con el trabajo fuerte (lo mismo en lo que cree Bill Gates).

"Hacer una empresa es como hornear un pastel, necesitas tener todos los ingredientes en las proporciones correctas"

Las personas creen que hay una fórmula mágica para vender o ser exitoso, pero la realidad es que las ventas no son el resultado de una sola cosa, son el conjunto de muchas cosas perfectamente estructuradas dentro de una compañía.

"Cuando una cosa es lo suficientemente importante, la haces, así las probabilidades estén en tu contra"

Esta frase captura la importancia de la pasión a la hora de emprender. No hay nada más poderoso en un emprendimiento que la pasión del emprendedor. Esta se mide en la intercepción de sus metas, habilidades e intereses.