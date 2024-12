En estas nuevas posiciones afloran todo tipo de inseguridades del individuo. La soledad del poder empezó a llegar a nuestro personaje. Ya no era igual que antes, sentía que el chisme del almuerzo y de la vuelta en el sector para comer helado era menos factible. Por un lado, ya no le quedaba tiempo porque la citaban a reuniones a mediodía y por otro, notaba que ya no le contaban todo con el mismo desparpajo de antes.

Bienvenida al mundo adulto le dijo su mejor amiga. Maria empezó a dudar si eso era lo que quería pero al ser inteligente y ambiciosa también entendió que hay cosas que hay que sacrificar y negociarle a la vida si pides cambios.