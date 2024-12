Un nuevo animal hace parte del fascinante zoológico que encontramos en el museo del Congreso. Allí se encuentran micos, orangutanes, elefantes, todos ejemplares fantásticos de nuestra fauna colombiana. A esto habrá que sumarle un espécimen que dentro de poco le robará las miradas a los demás: Godzilla.

Godzilla es más que un mico, o un orangután. Es realmente peligroso, capaz de destruir ciudades, departamentos y países. Ha sido mimado desde su más tierna infancia por Germán Navas Talero, quien, con un talento circense único, lo ha hecho crecer hasta casi convertirlo en acto legislativo (va en 6 de 8 debates).

Vergonzoso para nosotros como nación que, en momentos como este, en los que debe pensarse con grandeza y buscar la unidad nacional, se esté fraguando un proyecto de este tipo, que deja muy mal parado al Congreso. Siendo esta estratagema un copy paste de los ingratamente recordados auxilios parlamentarios, esta iniciativa es absolutamente impertinente para los destinos del país.

Para que se hagan una idea, el presupuesto de inversión de 2019, es de 46,8 billones de pesos. El 20% quedaría en manos de los congresistas, para que fueran destinados para el desarrollo de sus regiones, es decir unos 9,36 billones. La iniciativa sería excelente, de no ser por el pasado funesto de los auxilios parlamentarios y de los cupos indicativos, a los cuales se les endilga buena parte de la corrupción que tanto daño le ha hecho al país.

El presupuesto asignado (en total) para el sector agropecuario en 2019 fue de 2,465 billones de pesos. Para ambiente y desarrollo sostenible unos 717 mil, ciencia y tecnología 357 mil, comercio, industria y turismo 984 mil, comunicaciones 1,7 billones, cultura 415,000, deporte y recreación 570 mil. Todos estos sectores sumados dan un total de 7,240 billones. Así las cosas, el presupuesto total dirigido a sectores como el agropecuario, ambiente y desarrollo sostenible, ciencia y tecnología, comercio, industria y turismo, comunicaciones, cultura, deporte y recreación es inferior los 9,36 billones de pesos que pretende darse a los congresistas por medio de esta iniciativa.

No puedo acusar a los congresistas de ladrones, no todos son Musas, Ñoños o afines. Lo cierto es que las experiencias pasadas son nefastas y siendo este un asunto tan delicado lo mejor para las finanzas públicas y para el mismo Congreso es el que esta iniciativa sea desestimada. Lo que más sorprende es que las ilustrísimas voces que promovieron la consulta anticorrupción, a la que incluso le cantaron un reguetón ahora han brillado por su ausencia (En este link puede ver el reggaetonero video).

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha manifestado que se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de acto legislativo. Asimismo, precisó que “implicaría la aprobación de partidas indeterminadas, dado que los proyectos y programas que se financian con estos recursos se encuentran previamente inscritos en un banco de proyectos lo cual atentaría con el principio constitucional de planeación y legalidad del gasto”.

Los auxilios parlamentarios en el pasado originaron periodos de inestabilidad fiscal, la cual podría generarse de nuevo en caso de aprobarse este proyecto de acto legislativo. Aun peor es la opinión negativa que iniciativas como esta ocasionan en la comunidad internacional, y el nerviosismo que produciría en los mercados.

El índice de democracia publicado por la unidad de inteligencia de la revista The Economist, nos ubica de entre 167 países en el número 51, catalogándonos como una democracia defectuosa. Así nos ven los mercados. Con la aprobación de iniciativas como esta el daño a nuestra economía es inminente, pues nadie quiere invertir en un país que fiscalmente podría estar comprometido.

Calificadoras como Fitch y Standard and Poor´s hasta el momento ha mantenido la calificación de Colombia en BBB y BBB- respectivamente. Ambas han valorado positivamente el compromiso serio del Gobierno para cumplir el objetivo de déficit fiscal para 2019, así como la estabilización del nivel de la deuda en un 41% del PIB. Recalcan la necesidad de realizar mayores ajustes fiscales.

¿Estamos los colombianos dispuestos a financiar la mermelada de Godzilla?, ¿De donde van a salir los recursos, pues no solo son los 9,3 billones sino la aprobación de partidas indeterminadas, que posiblemente contemplen la utilización de vigencias futuras?.

Godzilla no pretende reformar la Constitución; pretende devorarla y con mucha mermelada (sin aprobación del gobierno). Acabará municipios e incluso departamentos, pues no existen unas reglas claras para garantizar la transparencia de esta iniciativa. En manos de todos nosotros está que esto no suceda. Protestemos y hagamos que se hable del tema.