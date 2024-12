Una pequeña isla, económicamente bloqueada desde hace años, sigue exportando una revolución fracasada desde diferentes frentes y que la potencia más grande del planeta no ha podido contener, ya hasta en la campaña a la presidencia de los Estados Unidos se habla del modelo educativo cubano. Ha causado consternación que Bernie Sanders, el candidato favorito del partido demócrata se haya atrevido a elogiar este modelo en plena campaña.

Si algo sabe hacer bien Cuba es exportar la revolución, y cómo mejor hacerlo que con la educación, así ha entrado a muchos países latinoamericanos, hace convenios educativos de cooperación donde termina infiltrando espías del G2 y vendiendo su modelo fracasado. No existe mejor lugar para esparcir ese virus que donde hay mentes abiertas, ávidas de conocimiento y donde las oportunidades de futuro son pocas. El Gobierno colombiano debe parar de tajo los convenios de la gobernación del Magdalena y el municipio de Santa Marta con Cuba, se nos están metiendo por la puerta de atrás.

Así entraron a Venezuela y convirtieron al país más rico del mundo en reservas petroleras a la miseria, más de 5 millones de venezolanos han salido de ese país en los últimos años buscando sobrevivir. Hoy en día el chavismo o el socialismo del siglo XXI es el poscastrismo, otro modelo fracasado que se sigue distribuyendo y comprando nuevos liderazgos, no en vano vemos el riesgo en el que se encuentra hoy España con el gobierno progresista de Pedro Sánchez y su coalición con Podemos, partido chavista español que hoy ostenta la vicepresidencia.

Países como México y Argentina están en riesgo de ese contagio, han elegido gobiernos afines al castrismo, ya tienen sendos convenios educativos y médicos con la isla, con estos le dan aire a la revolución y trabajan ideológicamente a las clases menos favorecidas, el modelo educativo cubano que recibe tantos elogios es a mi modo de ver una utopía, el simple hecho de que no exista analfabetismo en la isla no lo hace bueno, de que sirve saber leer si no se puede hacer libremente.

En Colombia es claro que la educación pública está contagiada de estos vientos progresistas y de izquierda, el sindicato de educadores Fecode es un centro de adoctrinamiento y fomento de esas ideas, lo grave es que muchos gobiernos han preferido no dar la pelea y hacerse los de la vista gorda con esto, hoy nuestra educación es ideologizada y de mala calidad, cada día que pasa sin hacer cambios y combatir esto lo hace más difícil.