. El líder remoto cree en lo que le está diciendo su equipo de trabajo. No tiene que verificar la versión, no tiene que llamar a otras cinco personas para asegurarse. Confía y hace seguimiento.

. Veo empresas que piden tantos reportes que la gente está dedicada a armar presentaciones sin tener siquiera el tiempo y el espacio para aterrizar los planes de acción. Asi que si crees ser un líder mágico por que tienes 10 sesiones de zoom, webex, Skype o lo que sea, no te creas tan sobresaliente. Deja tu gente trabajar y mide la posibilidad de que cada uno se concentre en sus tareas. No actúes como novio/a intenso/a.

Entiende realmente lo que tiene al otro lado de su computador. Si la mayoría de sus subordinados son padres de niños, dará el espacio para que puedan ayudar en casa, si tiene mascotas sabrá que debe sacarlos, si vive fuera de una ciudad capital tal vez no tenga la mejor red de internet. Hoy estamos haciendo todos cosas que no sabemos hacer en los hogares. Asi que un poquitín de empatía puede ayudar. Escuche a alguien que me dijo “en cuarentena estoy trabajando el triple que en la oficina”, le pregunté y ¿estás produciendo el triple? Me respondió no…. creo que ni la mitad.

Nada de ser jefes perfectos con familias inigualables, fotos en redes mostrando sus clases virtuales de kick boxing, las recetas que cocina, el mejor vino de la cuarentena y la magia espiritual perfeccionada. No mis amores, un poquito de me cansé, a veces no doy más, extraño el cafecito de Yady, caminar a mi oficina, ir al gimnasio y hasta encresparme la pestaña. Eso me lo creen más que si me muestro como inquebrantable.