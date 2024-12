¿Qué tipo de campañas de marketing debo hacer en mi emprendimiento para alcanzar mis metas?

Así que en este paso vamos a involucrar guerrilla marketing a tus estrategias. Guerrilla marketing es una estrategia de marketing que a través del ingenio busca intrigar e impactar tanto al cliente potencial que este crea un recuerdo instantáneo de la marca. Es una herramienta muy poderosa para los emprendedores, ya que nadie nos conoce, y a través de la sorpresa el cliente crea una memoria casi permanente de la marca. Además muchas veces son muy económicas, pues el reto de guerrilla marketing es tener el ingenio para crear una campaña de marketing que cause el impacto suficiente para crear una memoria, un comentario a un amigo horas después y hasta que medios de comunicación tradicionales la cubran gratuitamente.

Si te das cuenta, desde que saliste al mercado (primer periodo) vienes usando muestras gratis y catálogos (BTL). Ahora (en el segundo período) al hacer uso de marketing digital y de guerrilla marketing estás empezando a usar TTL, y finalmente, ATL lo usarás cuando salgas del valle de la muerte (tercer periodo). Ten presente que estas campañas son acumulables, lo que significa que aún cuando llegas a TTL debes seguir haciendo campañas de BTL, y cuando empiezas a usar ATL, usarás a la par BTL y TTL. Vale la pena aclarar que también puedes optar por dejar de hacer las campañas que vienes haciendo si estas no dan los resultados que esperas.

De las campañas de guerrilla marketing que he visto y que más me han gustado, está la de match.com, una página de citas, que puso un maniquí en un centro comercial acostado en una urna de cristal (como una tumba) y que tenía un letrero que decía no esperes demasiado a que llegue tu príncipe azul, búscalo en match.com.

Te invito a que busques unas muy buenas campañas de guerrilla marketing en Google que estén relacionadas a tu industria, para que de esta manera te logres inspirar.