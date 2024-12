#ATENCIÓN Alerta 🟡 ambiental y restricciones de movilidad continúan. Hoy sábado 14 de marzo NO podrán transitar: 🚘 y 🏍 con placas terminadas en 0️⃣2️⃣4️⃣6️⃣8️⃣ de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. 🚛 con + de 10 años de antigüedad y con placas terminadas en 1️⃣3️⃣5️⃣7️⃣9️⃣ de 5:00 a.m. a 9:00 p.m pic.twitter.com/ogMZ1bvuGb

El sábado la medida aplicará en los carros y motos con placas terminadas en números par, de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. Para los vehículos de carga con más de 10 años de antigüedad y con placa impar regirá desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Por su parte, el domingo los vehículos particulares y motos con placas impar no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 2:00 p.m.