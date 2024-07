Poder y Medios

Introducción



La intensa relación entre el hombre contemporáneo y los medios es, como todas las relaciones penetrantes, de amor y de odio. No se puede vivir sin ellos. ¿Quién no sucumbe al encanto de una caricatura o una opinión ácida y rebelde? ¿Quién no se rinde frente a la magia mediática que permite extender los ojos hasta el otro lado del mundo? ¿Y quién no muere de curiosidad por saber primero qué pasó y cómo fue? Los amamos. Pero los detestamos. Son culpables de todo. Los medios son inaguantables, irresponsables, todo lo exageran y lo tuercen; magnifican los pleitos y minimizan los acuerdos; nunca informan bien de lo que uno sabe, son livianos, interesados, excesivamente influyentes, y hay pocas defensas frente a sus arbitrariedades. Los odiamos. Este libro trata de eso. Son doce autores que se le miden a discutir cómo es la relación entre los medios y la sociedad, entre los medios y los poderes, con especial énfasis en Colombia.



Se trata de una recopilación de las conversaciones de la Cátedra Semana. Una experiencia que la Revista Semana adelanta en varias universidades del país, llevando las reflexiones de sus periodistas a través de la transmisión de su experiencia y una aproximación a la conceptualización del oficio periodístico.