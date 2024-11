Además, expresó en un video: “Usted no nos va a poner a quemar más leña porque usted pretende importar gas de Venezuela. No señor, 37 millones de colombianos consumimos el gas que producimos. Necesitamos más seguridad energética. No vamos a permitir que usted lleve a Colombia al fracaso en materia de seguridad”.

“Que no tiene Petro el poder de dejarnos sin energía, sin agua, sin con qué cocinar, que nos está dejando sin fuerza pública para enfrentar en su locura de paz total más de 800 grupos criminales que ya no soportamos, tampoco sus reformas que van a destruir el empleo, la salud donde los pacientes se mueren hoy por desatención médica, porque él no está preparado para gobernar, porque es un ser lleno de odio y de maldad que lo único que traerá a Colombia será el no futuro”, aseguró Cabal.