Agmeth Escaf dice que en RTVC habría cacería de brujas. “Este fuego amigo debe parar”, asegura

Con una sentida publicación a través de su cuenta en la red social X, el representante a la Cámara Agmeth Escaf se preguntó si en RTVC, Sistema de Medios Públicos, estarían realizando una ‘cacería de brujas’. En su concepto, allí estarían contratando gente para perseguir, inclusive, a los militantes del Pacto Histórico que les parecen sospechosos.

Les pregunta sobre este tema a sus compañeros de partido político, hoy en la dirección de RTVC, es decir, a la actriz y abogada Nórida Rodríguez y al periodista Hollman Morris, a quienes etiqueta en su publicación.

Posesión de Nórida Rodríguez ante el ministro de las Tic, Mauricio Lizcano. | Foto: RTVC

“Yo he pagado un alto costo por defender a capa y espada tanto a @petrogustavo como a su familia. La madre de mis hijos en las mismas. Ambos estamos enfrentando procesos en la Corte y en la Fiscalía por estar ahí, nada más porque no tuvimos nada que ver con dineros o aportes irregulares a la campaña del presidente, como señaló su propio hijo”, aseguró Escaf.

Al tiempo, agregó: ”¿Ahora también nos tenemos que aguantar que desde la misma @RTVC nos persigan? Tú bien sabes, @Noridaoficial, que lo que esta señora @Marianiniecheve afirma de mí es falso”.

El congresista del Atlántico se refiere a María Niny Echeverry, una abogada y comunicadora social, quien también en su cuenta de X ha respondido los reclamos de Escaf por la pérdida de los Juegos Panamericanos para Barranquilla.

Barranquilla ya no será sede de los Juegos Panamericanos 2027. | Foto: Prensa Juegos Panamericanos Barranquilla 2027.

“30 de enero y seguimos sin Juegos Panamericanos. Se acabó el tiempo. Los barranquilleros merecemos respuestas, presidente @petrogustavo”, publicó el representante, ante lo cual Echeverry respondió: “A alguien por aquí se le fue una tajadita muy grande de las manos. Y todavía cree que no sabemos a qué juega. Le tocará renegociar con los Char”.

Al final de su publicación de hoy, sábado 3 de febrero, Escaf etiquetó al presidente Petro, diciéndole que la situación en RTVC es inadmisible. “Este fuego amigo debe parar. No nos van a destruir desde afuera, nos van a implosionar desde adentro”, enfatizó.

Quiero preguntarles con todo el respeto y el cariño que les tengo a @Noridaoficial, a @HOLLMANMORRIS y a @RTVCco, si están contratando gente allí para perseguir, inclusive, a los del Pacto que les parecemos sospechosos. ¿Cacería de brujas?



Yo he pagado un alto costo por… https://t.co/QL9pFO0EB1 pic.twitter.com/OhnA5URr5D — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) February 3, 2024

En esta misma publicación, Escaf agrega un pantallazo que demostraría que María Niny Echeverry es contratista de RTVC, donde va a crear una unidad investigativa que apoye las actividades periodísticas para los contenidos audiovisuales del canal público. Es un contrato por prestación de servicios que dura seis meses (hasta el 19 de julio de este año).

El post del congresista fue inmediatamente respondido por algunas personas que al parecer son de su misma filiación política, quienes le dicen no comprender por qué busca solucionar esos problemas de forma pública a través de una red social, cuando se asumiría que Escaf tendría línea directa con Rodríguez y Morris.

“Lo que nos está jodiendo es que le dan de comer a la oposición con sus discusiones públicas”, aseguró el usuario de X Alejandro Toro (@pechetoro).

Ante esto Escaf respondió que lo hacía porque la contratista de RTVC “da a entender que estaba recibiendo coimas por los juegos. Y además me insulta y me tilda de oportunista. ¿También me tengo que cuidar de @RTVC? Tenaz”, subraya.

Así mismo, el congresista aseguró que María Niny Echeverry borró una publicación en la que lo acusaba de querer beneficiarse de los juegos con ayuda de la familia Char, pues ella se habría dado cuenta de “que metió las de caminar. Que eso no se hace. Que el canal institucional no está para atacar así, y menos a aliados. Sin embargo, borrar el trino no equivale a una disculpa. Sigo esperando”.

Trinos Agmeth Escaf | Foto: @agmethescaf

Echeverry les respondió a Escaf que ella no había borrado la publicación y que él estaba —dijo— ”insinuando que @Noridaoficial y @HOLLMANMORRIS me están poniendo a trinar contra usted, cosa que no es así. Pero sigo pensando que fue una tremenda embarrada para el progresismo habernos dejado meter un embuchado como usted en el Congreso, y que nunca debí darle mi voto. Lamento que no le guste que le digan la verdad, pero no todo gira en torno a usted, señor”.