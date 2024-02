Agmeth Escaf se desata tras criticar a Petro: “compañeros lanzándole piedras a mi tierra y los voy a ver mamando ron en el Carnaval de Barranquilla”

Según dijo, “le fuego amigo” no es otra cosa que una crítica constructiva al presidente Gustavo Petro, a quien llamó “jefe”. “Esto no puede ser que porque hayan ganado los Char se haya bloqueado al departamento del Atlántico y a Barranquilla. Los Char son una familia rica y lo seguirán siendo y con ellos teníamos que sentarnos. Me preocupa que mi departamento vaya a quedar bloqueado”.