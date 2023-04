Agustín Laje se va contra el feminismo: “El aborto es un negocio”, asegura en entrevista con SEMANA

El escritor, politólogo y conferencista argentino Agustín Laje lanza fuertes críticas contra el movimiento feminista, en entrevista con SEMANA.

En su opinión, en la actualidad las grandes marcas de moda “están desesperadas por venderte ideologías políticas. Por ejemplo, el movimiento LGBTI durante todo el mes del orgullo, que ya no es solo un día, pone a las marcas a vender ese tipo de ideología. O, por ejemplo, las camisetas feministas”. Hoy no queda ninguna marca de las importantes, de las masivas, de las cool, dice Laje, que no busque “hacer una revolución feminista”.

Para el escritor, que lanza en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, el libro Generación Idiota, lo que hay que preguntarse es: “¿Quiénes están fabricando esas camisetas feministas con las cuales vos vas a hacer la revolución? La mayor parte de las marcas que te venden las camisetas feministas curiosamente trabajan con fábricas semiclandestinas, de trabajo esclavo, en el tercer mundo, donde mujeres en condiciones miserables trabajan jornadas de 16 horas y duermen dentro de las fábricas en colchones viejos y sucios, y ese es su modo de vida”.

Entonces, cuestiona Laje, “quien está haciendo tu camiseta feminista para que te sientas empoderada es una mujer ¡y en esas condiciones!”.

En opinión del argentino, otro tipo de “idiotismo político” tiene que ver con el aborto. “En México se mueren por año cerca de 3.700 mujeres de hambre, de desnutrición. Y cuando vas a ver cuántas se mueren por abortos clandestinos, el último año la cifra no llegó ni siquiera a diez. ¿Pero cuál es el gran asunto para salvar a la mujer en México? Legalizar el aborto, porque en el fondo es un gran negocio. Ese es el idiotismo de lo político, priorizar cuán cool quedo yo con determinadas causas en detrimento de la sustancia de la causa concreta de lo que estoy querido defender y de las prioridades de mi sociedad”.

Francia Márquez es una “resentida social peligrosa”: Agustín Laje habla de su “incoherencia” y dice que entrevista de la vice a SEMANA fue como hip hop

Agustín Laje es demoledor con Francia Márquez. En su entrevista con SEMANA habló largo sobre las declaraciones de la vicepresidenta. “Me da la sensación de que no está preparado para ese cargo. Voy a decir algo políticamente incorrecto. A esa señora la han elegido por su color de piel porque es mujer y porque es pobre”, dice.

Francia Márquez y Agustín Laje. - Foto: Juan Carlos Sierra

Pero agrega que el criterio para la política es si es apto para manejar un cargo tan importante como la vicepresidencia. “La veía tratando de dar respuestas sin decir nada concreto”, dice sobre la entrevista que le dio a la directora de SEMANA, Vicky Dávila. “Ella no estaba preparada para dar una entrevista como esta”.

Sobre los polémicos viajes en helicóptero también se despachó. “¿No era la campeona de los ecologistas?, a ella le han dado premios por eso. Pero ahora cuando uno suma todo el dióxido de carbono que emitió con esos 140 viajes que a ella le da lo mismo... porque ella lo puede hacer. ¿Pero ella no era la campeona de la lucha contra la contaminación? ¿Entonces, vamos a importar gas a los venezolanos para no contaminar el clima, pero ella va a ir a su casa en helicóptero que emite dióxido de carbono? Es una locura. Perdón que lo diga”, sostuvo Laje.

Laje fue noticia cuando se publicó esa entrevista porque criticó con severidad a Francia Márquez. “No es una broma: esta mononeuronal es la vicepresidenta de Colombia”, dijo al compartir las respuestas de la alta funcionaria en una entrevista reciente con SEMANA en la que decía que admiraba el sistema de salud cubano.

Márquez se había negado en esa entrevista a llamar a la isla una dictadura. “Pueden decir lo que quieran, pero no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”, dijo en su momento. Lo que Laje dijo que es “atroz”.

“No es una broma: esta mononeuronal es la vicepresidenta de Colombia”, dijo Laje sobre Francia Márquez. - Foto: juan carlos sierra-semana

En entrevista con SEMANA, Laje se refirió de nuevo a la vicepresidenta. “Francia Márquez es racista. Lo que dice es racismo puro”, sostuvo. Para él, la alta funcionaria asegura que puede usar el helicóptero las veces que quiera simplemente porque es “negra. Nada más racista que eso”, agregó.

El escritor y politólogo argentino siguió manifestándose en contra del uso de helicópteros oficiales por la vicepresidenta Márquez. “Día de por medio utiliza como transporte personal naves de la Fuerza Aérea, según entiendo. Tengo entendido que ya van cerca de 150 veces que lo utilizó en siete meses, o sea, día de por medio y se ha gastado cerca de unos tres mil millones de pesos”.

“¿Ese era cambio? Y cuando se le dice que por qué hace eso, responde que es porque es negra. ¿Qué más racista que eso? Ella es racista, la idea de ‘como los blancos lo han hecho, yo ahora como soy negra tengo el mismo derecho a hacer algo malo’. Eso es racismo puro”, declaró Laje en entrevista con SEMANA en crítica a la vicepresidenta Francia Márquez. “Es tan racista quien dice que no puede hacer esto por su color de piel, como quien dice que puede hacerlo por su color de piel. Es tan racista el uno como el otro, señaló”.

Agregó que todo ese odio de generó terminó en un “papelón” en su entrevista con SEMANA. “Una vicepresidenta que no puede dar una entrevista sin parecer que está en un sistema de hip hop, hace pensar que no tiene los suficientes méritos para estar ahí. Y que se eligió por los criterios de la corrección política contemporánea. Tenía todo el combo. Hay incoherencia. Los resentidos sociales son incoherentes: quieren hacer lo que hace mal el rico. Por eso mismo la respuesta que ella da es si ellos lo usaron por qué no yo no? Ahi está el asunto racial. El color de piel da privilegios”.