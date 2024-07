Al menos 20 exgobernadores colombianos rechazan el fraude electoral en Venezuela: “Lamentamos los extraños apoyos”

Nos duele Venezuela. Sin duda fue un fraude que busca perpetuar una dictadura. Esa crisis no permite extraños silencios. En eso coincidimos el grupo de Gobernadores de Colombia 2020-2023. Comunicado: pic.twitter.com/cYz8Hv9TQM

Petro rompe su silencio por robo de elecciones en Venezuela: no condena la trampa de Maduro, llama a la paz y a la negociación e invoca a Chávez

“Con tristeza, lamentamos los extraños apoyos, silencios y hasta reconocimientos extemporáneos a una decisión tramposa. No puede ser llamado demócrata, no debería exponerse como vocero de una democracia, aquel que ampara las actuaciones ilícitas y criminales, del régimen que ya no puede ocultar su carácter de dictatorial”, manifestaron.