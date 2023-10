Alexander Vega habla de las elecciones del 29 de octubre y cuenta qué municipios están en riesgo: “El censo electoral ya está completamente depurado”

A.V.: Adelantamos un simulacro de preconteo -transmisión rápida de resultados electorales no vinculantes- el pasado 16 de septiembre, donde pudimos probar el funcionamiento de las líneas de transmisión telefónica y satelital en todo el país. El sábado 7 de octubre se realizó el segundo simulacro de preconteo, donde pudimos terminar de ajustar detalles para el cabal cumplimiento de esta actividad. Es importante recordar que estos simulacros han sido acompañados por los representantes y auditores de las agrupaciones políticas con candidaturas postuladas, miembros del Ministerio Público y de observadores electorales como la Misión de Observación Electoral, donde han podido dar sus opiniones y realizar sugerencias, para garantizar que la transmisión de resultados sea lo más rápida y certera posible. Adicionalmente, con la estrategia Registraduría Conecta Colombia hemos llevado antenas satelitales a los municipios y corregimientos más alejados con el fin que estos territorios cuenten con conectividad y podamos tener resultados expeditos en todo el país.

A.V.: Es importante tener en cuenta que la Registraduría Nacional se encuentra cumpliendo a cabalidad con sus funciones constitucionales y legales en la organización y dirección de las elecciones de autoridades territoriales. Nos preocupa que desde algunos sectores políticos se amedrente y amenace a nuestros funcionarios que vienen trabajando desde hace un año para garantizar un proceso electoral transparente y dotado de garantías, donde todas las agrupaciones políticas han podido observar y auditar cada actividad desarrollada. La situación del Distrito de Santa Marta merece la atención de todas la autoridades y organismos de control a nivel nacional, pues la opinión de algunos no puede conllevar a que se presione a las autoridades, que sencillamente están cumpliendo sus funciones según establece la ley, a que desconozcan procedimientos legales para satisfacción de una campaña en particular.

A.V.: Reitero mi voluntad para que no se trasladen mesas de votación por amenazas al orden público en estos comicios. Me reafirmo en el llamado a que la seguridad de los territorios, de los candidatos, funcionarios electorales y ciudadanía en general esté garantizada, para que tengamos unas elecciones pacíficas que no pongan en riesgo la integridad y la vida de los ciudadanos, tal y como, respetuosamente, le solicité al Presidente de la República en carta del 26 de junio de 2023.