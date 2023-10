“Algunos candidatos revocados aparecerán en las tarjetas electorales”, dice el registrador Alexánder Vega

La situación del Distrito de Santa Marta merece la atención de todas las autoridades y organismos de control a nivel nacional, pues la opinión de algunos no puede llevar a que se presione a las autoridades, que sencillamente están cumpliendo sus funciones según establece la ley, a que desconozcan procedimientos legales para satisfacción de una campaña en particular. Esta situación, en la que se comprometió la seguridad de los funcionarios en Santa Marta, amenaza directamente el desarrollo de las elecciones y pone en riesgo la democracia.

A.V.: Reitero mi voluntad para que no se trasladen mesas de votación por amenazas al orden público en estos comicios. Me reafirmo en el llamado a que la seguridad de los territorios, de los candidatos, funcionarios electorales y ciudadanía en general esté garantizada, para que tengamos unas elecciones pacíficas que no pongan en riesgo la integridad y la vida de los ciudadanos, tal y como, respetuosamente, le solicité al presidente Gustavo Petro en carta del 26 de junio de 2023.