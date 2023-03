Alfonso Prada respondió a la polémica por calificar como “cerco humanitario” el secuestro de policías en Caquetá: “Me destrozaron”

El ministro del Interior, Alfonso Prada, le salió al paso a la polémica que se desató en el país por la calificación que hizo de “cerco humanitario” al secuestro de más de 70 policías en San Vicente del Caguán, en medio de una manifestación que protagonizó un grupo de campesinos en la zona de Los Pozos.

Prada señaló que lo sacaron de contexto sobre la situación que se registró en el departamento de Caquetá con una crisis de orden público que dejó un uniformado de la policía muerto.

“Me acabaron, me destrozaron, dijeron que yo era socio de todo el mundo para que haya desmanes y no se trata de eso. Y lo explico de manera sencilla, porque es muy técnico, esto lo digo en una primera intervención cuando llegamos a instalar la mesa”, sostuvo Prada.

También señaló: “Yo recibo un primer diálogo de ellos (campesinos), que habían hecho un tema de cerco humanitario y lo que hago yo es reconocer de buena fe la descripción que ellos hacen de lo que sucedía en el territorio”.

Petrolera Emerald Energy destruida por la guardia indígena en San Vicente del Caguán, Caquetá. Marzo 3 del 2023

“El cerco humanitario es una figura y no está reglado en el derecho colombiano y mucha gente le da el alcance que tiene, es una figura las del derecho humanitario, que opera en regiones donde se registra conflictividad”, anotó Prada.

Y aclaró: “La Constitución nos obliga a proteger la vida y la integridad de las personas y cuando yo hablo de cerco humanitario, se dice para generar un ambiente que permita la protección de la vida, no solamente de los más de 70 policías sino también de los más de 6.000 campesinos que estaban en esa zona”.

Según la información preliminar, la compañía petrolera Emerald Energy iba a cerrar definitivamente, lo cual generó el descontento de las personas.

Se alista moción de censura

El representante José Jaime Uscátegui anunció que prepara un debate de moción de censura contra Iván Velásquez, ministro de Defensa. De acuerdo con el congresista, los ataques de campesinos e indígenas a la fuerza pública demuestran la “pésima gestión y nulo liderazgo” del jefe de cartera.

Manifestantes secuestraron a cerca de 80 uniformados y asesinaron al subintendente Ricardo Monroy Prieto, integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que atendía la asonada.

El representante se refirió especialmente a la situación de orden público en San Vicente del Caguán, donde manifestantes secuestraron a cerca de 80 uniformados y asesinaron al subintendente Ricardo Monroy Prieto, integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que atendía la asonada.

El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui.

“Oremos al cielo porque hoy, en este mismo instante, cuando estábamos recordando a los héroes asesinados o acribillados en El Billar, hoy tenemos otros héroes que están siendo acribillados en San Vicente del Caguán y que a esta hora también necesitan de nuestro apoyo y nuestras oraciones”, manifestó el representante del Centro Democrático.

El representante José Jaime Uscátegui garantizó que la muerte de Monroy Prieto "no será en vano y aquí están las familias de la fuerza pública para garantizar que así sea".

Además, garantizó que la muerte de Monroy Prieto “no será en vano y aquí están las familias de la fuerza pública para garantizar que así sea”.

También anunció que asistirá al foro ‘Las regiones vuelven al Centro’, organizado por el Centro Democrático y el cual se llevará a cabo en la ciudad de Popayán. De acuerdo con Uscátegui, ahí solicitará el apoyo de sus compañeros de bancada para sacar adelante el debate de moción de censura contra Velásquez.

En el centro, Iván Velásquez, ministro de Defensa. A los lados, los policías secuestrados en Caquetá.

“Esta situación de hoy no puede quedar en la impunidad y lo radicaremos como corresponde”, reiteró el congresista del uribismo.

Finalmente, en un trino, el representante pidió que “se respete de verdad a nuestra fuerza pública y se les deje de garantizar impunidad en sus actos contra nuestros policías y militares”.

“Degollar a un policía es barbarie”: María Fernanda Cabal se refirió a lo ocurrido en San Vicente del Caguán

El reciente video del ministro Alfonso Prada, en el que declaró que el secuestro de policías fue un cerco humanitario, ha dado de qué hablar. Esta vez, una de las líderes de la oposición, María Fernanda Cabal, se manifestó contra lo que el jefe de cartera indicó.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático

San Vicente del Caguán ha vivido momento de tensión en los últimos días, ocasionado por la grave situación de orden público presentada en Los Pozos, donde ocurrieron enfrentamientos entre comunidades presentes allí y la fuerza pública, dejando varios muertos y funcionarios del Esmad secuestrados.

Según la información preliminar, la compañía petrolera Emerald Energy iba a cerrar definitivamente, lo cual generó el descontento de las personas, quienes ingresaron en la madrugada del 2 de marzo a las instalaciones para reclamar dinero, solicitar que no cerrara y exigir la pavimentación de 42 kilómetros de la vía.

Cuando las autoridades acudieron a solucionar la situación, se llevó a cabo una confrontación violenta.

Cuando las autoridades acudieron a solucionar la situación, se llevó a cabo una confrontación violenta, en la cual hubo varios heridos y un fallecido. Tal como se vio en los videos que circularon en redes sociales, supuestamente entre las personas había presencia de la guardia indígena.

La situación se intensificó incontroladamente, a tal punto que 79 policías fueron secuestrados por parte de las personas que ingresaron a la sede de la empresa petrolera. También se quemó parte de las instalaciones y zonas aledañas.

Gobierno y sectores sociales firmaron acuerdo en Los Pozos, Caquetá

Ante este panorama, el ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que “insistieron mucho en que declarara si esto era o no un secuestro y yo quisiera defender ante el país y la opinión pública que aquí hubo efectivamente, como ocurre en muchas partes del país una movilización social de campesinos. Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa”.

Esta declaración ha abierto la puerta a los diferentes puntos de vista, tales como los de la oposición. En este caso, la senadora Cabal publicó un tuit acompañado de un video, en el cual afirmó que no se trató de un cerco humanitario, sino de crímenes de lesa humanidad.

Ministro Prada, no relativice los actos delictivos que todos vimos ayer. Degollar un policía es barbarie y hubo secuestro, no un “cerco humanitario” de gente inconforme. Los colombianos vamos a rodear a nuestra @PoliciaColombia y no vamos a tolerar las mentiras del gobierno. pic.twitter.com/5ovgdok6bY — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 4, 2023

Cabe mencionar que la tensión empezó hace 40 días con el cierre de la empresa. En todo ese tiempo, ocurrieron manifestaciones; sin embargo, lo último fue el punto más caliente del conflicto.

“No relativice los actos delictivos que todos vimos en los videos. Degollar a un policía es barbarie y hubo secuestro, no un ‘cerco humanitario’ de gente inconforme”, señaló la senadora del Centro Democrático a través de sus redes sociales al sostener que los colombianos no seguirán tolerando las mentiras del Gobierno y siempre querrán proteger a la Policía.

Finalmente, recalcó que los funcionarios de la fuerza pública tienen un estatus especial, por lo que tiene consideraciones distintas a los civiles aunque no tengan el uniforme. “No convierta lo que todos vimos en acciones humanitarias”, indicó Cabal. Además, afirmó que tiene información ofrecida por campesinos que le señalaron que fueron obligados por milicias de la guerrilla a pagarles 20 millones de pesos.