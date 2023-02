Algunos municipios de Boyacá amanecieron con banderas del ELN

Este lunes 13 de febrero, justo cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro reanudó el segundo ciclo de conversaciones con la guerrilla del ELN en México, algunas calles de Tunja (barrio Santiago), amanecieron con banderas alusivas a ese grupo armado. Ningún poblador se refiere al tema, mientras las autoridades investigan cómo llegaron estos símbolos hasta las viviendas.

El tema no deja de preocupar porque Tunja está ubicada a escasas dos horas y media de Bogotá. Y aunque, históricamente, en zonas apartadas de Boyacá ese grupo armado hizo presencia, hace años no se conocía un hecho similar.

La delegación del ELN y el gobierno en México. - Foto: Autor Anónimo

El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, fue uno de los primeros congresistas en rechazar lo ocurrido. “Boyacá amanece con banderas del ELN en plena ciudad de Tunja. Lamentamos que nuestro departamento, que siempre ha sido un territorio tranquilo, se pierda por una política sin claridad como la Paz Total”, manifestó.

Lo hizo a través de la cuenta personal de Twitter y acompañó su mensaje con una fotografía donde se observa una bandera de gran tamaño de los elenos y al lado izquierdo, sobre la carretera, un vehículo de la Policía.

En otro mensaje, Ramírez reportó que le llegaron más imágenes de presencia de banderas del ELN en Boyacá, especialmente en la ruta 55 Belén- Capitanejo.

Otro de los dirigentes políticos que rechazó lo ocurrido fue el exprecandidato presidencial Carlos Amaya.

A través de su cuenta personal de Twitter dijo que no puede ser que a escasas horas de iniciar nuevamente diálogos con el Gobierno Nacional, “el ELN genere miedo en Boyacá. Pedimos al Gobierno nacional priorizar la seguridad en Tunja y en todo el departamento y al ELN no más zozobra. Boyacá es y seguirá siendo territorio de paz”.

Paradójicamente, el jefe del ELN, Antonio García, es el mayor crítico de la paz total del Gobierno Petro. A diario lanza pullas y pide que no los metan a todos en “el mismo canasto”. - Foto: ap

SEMANA estableció que en la vía Susacón- Soatá también fue instalada una bandera del ELN.

No puede ser que a horas de iniciar nuevamente diálogos con Gob. Nal., el Eln genere miedo en Boyacá.



Pedimos al Gob. Nal. priorizar seguridad en Tunja y en todo el Dpto. y al Eln ya no más zozobra.



“Testigos señalan que hacia las 4:00 de la mañana, un grupo de aproximadamente 6 hombres encapuchados y con prendas alusivas al grupo armado instalaron una bandera en el puente Nazareth. Por esta razón, la Policía tuvo que cerrar durante varios minutos la avenida oriental desde Los Hongos hasta el antiguo Terminal”, reportó el medio digital NTC Noticias.

Tan pronto la Policía fue alertada de las banderas, de inmediato hicieron presencia en el lugar, acordonaron el sitio y descartaron la presencia de explosivos en la zona, según reportó la institución de seguridad.

Antes de partir a México, el equipo negociador del gobierno se entrevistó a puerta cerrada con Gustavo Petro. - Foto: Presidencia

El gobierno del presidente Gustavo Petro sorteó desde este lunes, 13 de febrero, el segundo ciclo de conversaciones de paz con la guerrilla del ELN, en medio de fuertes tensiones. Al menos, los recientes cruces de mensajes entre Antonio García, uno de los jefes negociadores de ese grupo armado y Otty Patiño, el jefe de las negociaciones de la Casa de Nariño.

Recordemos que el 3 de febrero, García dijo que “la paz no es sinónimo de dejación de las armas ni de cupos en el parlamento”, un pronunciamiento que Patiño no compartió y que tuvo que responder ante la prensa: “Antonio García no ha entendido el significado de la paz total”.

Pese a este cruce de mensajes, ambas partes ya están en Ciudad de México y se espera que permanezcan allí durante tres semanas. El objetivo de los delegados del gobierno es lograr que esa guerrilla -la más grande en armas actualmente en Colombia- acepte hacer parte del cese bilateral al fuego propuesto por el presidente.