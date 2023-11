Alianza Verde continuará discusión sobre independencia frente al Gobierno este miércoles: “Debemos pedir la salida del ministro de Salud”

“Debe ser la dirección nacional la que tome la decisión, pero yo quería que se votara de manera inmediata porque vengo solicitando desde agosto de año pasado que fuéramos un partido independiente. Somos un partido que no es de Petro, un proyecto político alternativo que podrá compartir algunos puntos de vista, algunas ideas programáticamente, pero no es el mismo proyecto”, manifestó Avendaño.

“Creo que está muy cerrado. Una perspectiva es la votación de los congresistas y otra es la dirección nacional, donde hay más de 40 personas. Allá el escenario es incierto, pero en el Congreso es cerrado. A pesar de que múltiples representantes y senadores expusieron su punto de vista sobre el Gobierno, diciendo que no hay escucha y que no toman en cuenta las propuestas, muchos no dejaron clara su posición. En un momento hubo más personas en tono de independencia, pero al final de la reunión se escuchaba más a quienes están a favor del Gobierno”, explicó.