“Alinee a esos ministros, parecen que van con otros intereses”: llamado de manifestantes del Congreso al presidente Gustavo Petro

SEMANA: ¿Cuál es el balance de la semana de protestas frente al Congreso?

Víctor Hugo Jiménez (V.J.): Esta huelga es adelantada desde el 16 de enero de este año. El Gobierno nacional conoce desde esa fecha cuál es la petición que tenemos, pero lo único que hemos tenido son conversaciones, las cuales son válidas, pero hay momento en el que la huelga llega a otro nivel y se exigen soluciones. Hemos tenido, a pesar de que la movilización está en la ciudad de Bogotá desde el martes, solo el miércoles tuvimos una reunión con Alejandro Gaviria, ministro de Educación, y el viceministro del Interior. Hizo presencia Defensoría del Pueblo y Procuraduría, pero a la fecha no ha pasado nada más. Hacemos un llamado para que el presidente sea quien tome la decisión frente a la problemática que vivimos.

SEMANA: ¿Qué le pide Asoinca al Gobierno?

V.J.: Desde hace muchos años atrás, el mismo operador de salud viene asesinando a los docentes del Cauca. ¿Por qué decimos que los asesina? Porque es sistemática la manera en la que vienen asesinando a los compañeros. Se demoran para entregar una orden de apoyo y no le prestan la atención debida a las personas, ni a nuestros hijos y nuestras familias. Entonces eso ha conducido a que el magisterio del Cauca pueda enfrentar a las mafias que, así como en la Ley 100, se han incrustado en el modelo de salud. Entonces, la asamblea de docentes, que cuenta con más de 7.800 personas en el Cauca, toma la decisión de venir a esperar la respuesta en las puertas del Congreso, ya que el Gobierno no la dio al principio. Esperamos que sea una decisión coherente con lo que dijo Gustavo Petro en su campaña para ser presidente.

Los maestros del Cauca piden ayuda humanitaria por parte del Distrito. - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Qué quieren que haga el Gobierno?

V.J.: La petición es muy sencilla, pero no entendíamos qué tanto atravesaba y qué tanta gente iba a molestar. Al país, para entregar el contrato de salud, lo dividen en 10 regiones. Valle del Cauca y Cauca son hoy la región 2. Lo que estamos pidiendo es dejar a Cauca y Popayán en una sola región. Nada más, no estamos pidiendo un esfuerzo fiscal o contratos a dedo. Nos beneficiaría porque podríamos hacer una unión temporal con la red pública para que se presten servicios en el departamento del Cauca. Dos, los recursos no se irían para capitales privados, sino que los capitales podrían quedarse en la red pública y sacaríamos del Cauca al prestador del servicio. De enero de 2022 a la fecha, tenemos el reporte de 136 docentes muertos por el pésimo servicio de salud, pueden ser muchos más.

SEMANA: ¿Cuál es la situación humanitaria de los manifestantes que acampan fuera del Congreso?

V.J.: No entendemos por qué aquellos que llegan a la Alcaldía de Bogotá y dicen que son progresistas terminaron negando el derecho a un baño. Nos han negado el derecho a una hidratación. De manera enfática hacemos un llamado a la alcaldesa para que nos facilite baños portátiles, que utilizan para conciertos y proselitismo político. Hoy hay una comunidad caucana exigiendo el derecho a la vida y no podemos creer que lo único que hagan es poner trabas. No ha sido posible, ni siquiera por intermediación de la Defensoría del Pueblo o de representantes a la Cámara.

Indígenas y profesores provenientes del departamento del Cauca se instalaron a las afueras del Congreso. - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Qué opina sobre la posición del Gobierno nacional frente a esta protesta? ¿Cree que es fiel a la propuesta de campaña de protegerlos?

V.J.: No es una protesta contra el Gobierno de Gustavo Petro ni mucho menos contra él, pero sí llamamos fraternalmente al presidente para que alinee a esos ministros que parecen que van con otros intereses, que no son a los que él le apostó en su campaña. En esa medida, debe asumir una responsabilidad de garantía a los derechos fundamentales por los que venimos protestando.

SEMANA: ¿Cómo se ha portado con ustedes la vicepresidenta Francia Márquez?

V.J.: En asuntos de esa índole no nos metemos, no opinamos. En primera instancia, debe escucharse el clamor del magisterio del Cauca. Claman respeto a la vida, dignidad humana, comida, infancia y educación. Muchos derechos humanos se ven atravesados en esta noble protesta.

SEMANA: Pero las arengas iban dirigidas a la vicepresidenta...

Indígenas y profesores provenientes del departamento del Cauca intentaron entrar a la fuerza al Congreso de la República. - Foto: Guillermo Torres /Semana

V.J.: No, nunca ha habido arengas, ni en contra ni a favor porque tenemos muy claro que el jefe de Estado es Gustavo Petro y que la responsabilidad cae en tres ministros.

SEMANA: Escuché que algo de “vivir sabroso” con una salud digna.

V.J.: Tal vez la escuchaste de otro espacio. Lo que sí es real es que nos están matando.

SEMANA: ¿Qué opina Asoinca sobre lo que dijo Roy Barreras, con relación a los presuntos nexos de los manifestantes con el ELN?

V.J.: Es estigmatización. También tiene que entender lo que él representa, independiente de cómo haya llegado a ser el presidente del Congreso. La responsabilidad no es de cualquier ciudadano, es del presidente del Congreso. Por tanto, lo hacemos responsable de la vida de quienes estamos en una justa movilización. La paz no se construye con señalamientos. Es tan torpe la declaración, además de criminal, que serán los del Deportivo Cúcuta cercanos al ELN, por los colores. También los bomberos. Nosotros y nuestros colores fuimos primero que el ELN. Que Colombia se dé cuenta en manos de quién está en el Congreso.