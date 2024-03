Álvaro Uribe: “En la JEP dieron el argumento de que Mancuso era la bisagra con el Ejército para incluirlo en los beneficios”

“De Mancuso nada me aterra cuando pienso que se cambió autodefensa con asesinato, desaforo de dinero. Hubo jactancia de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros. Entonces, ¿por qué extrañarse de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter?”, manifestó el expresidente.

Y aseguró que las razones detrás de la decisión “tienen más intención de amenaza política que de paz”. También habló sobre otros exparamilitares que no fueron tenidos en cuenta para dicho fin.

El expresidente dijo que no los conoce y tampoco ha cruzado saludo con los últimos mencionados.

“Ni un saludo me he cruzado, como en varias ocasiones lo hice con Mancuso. Conversé una vez con el congresista Jorge Tovar, quien participó con mi señora en los diálogos de la Procuraduría. Es hijo de Jorge 40. Ya que dieron el paso con Mancuso, no hay razón para que a estos se lo niegue”, indicó.