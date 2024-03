Álvaro Uribe se refirió sobre Mancuso: “¿Qué tienen qué decir para que los nombren gestores de paz, deben acusarme?”

Específicamente dice que l os beneficiarios de las Farc del indulto “innominado o disimulado ya quieren acabar con la JEP que impusieron. Para sus delitos atroces no les sirve la sanción ilegal e irrisoria de restricción temporal de movilidad y de residencia, que, si el proceso fuera serio, se debió imponer antes de llegar al Congreso” . En su concepto puede que la cárcel no resocialice, pero eximirla del todo da mal ejemplo y estimula a delinquir

Ni la JEP se escapó de la reflexión de Uribe, frente a la cual opinó que si bien el presidente Duque no la eliminó ni la modificó, no es culpable de incumplimiento alguno del proceso con las Farc, “espurio e inviable desde el comienzo”. Lamenta que el Gobierno de entonces renunciara a continuar la desmovilización de guerrilleros y que hubiera echado para atrás en la extensión del Plan Colombia. “El país habría quedado sin narcotráfico y los cabecillas obligados a un acuerdo razonable o a esconderse en el extranjero” , insite.

“Una venganza a la autoridad que no pudo someter”

Frente al regreso de Mancuso, del cual se ha especulado mucho que viene a hablar en contra suya, Uribe dice que no le aterra que en el pasado cambió autodefensa por asesinato y desaforo de dinero, jactándose de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros. “Entonces, ¡por qué extrañarse de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter!”, asegura en su publicación.

Añade que la facultad del presidente de nombrar gestores de paz que salen de la cárcel a cumplir su tarea no es discutible, pues él también lo hizo con algunos del ELN, pero que las razones para que Mancuso sea gestor de paz tienen más intención de amenaza política que de paz. Afirma que la discriminación en este tema es inexplicable frente a otros paramilitares. “Los hay que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia. Tenemos ejemplos como Rodrigo Tovar (Jorge 40) o Carlos Jiménez (Macaco). ¿Qué tienen qué decir para que los nombren gestores de paz, deben acusarme? No los conozco, ni un saludo me he cruzado, como en varias ocasiones lo hice con Mancuso”, reiteró.