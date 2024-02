“Es como si en el juicio de Núremberg toda la dirigencia nazi hubiera reconocido su responsabilidad”: JEP le responde a Pastor Alape

Los exintegrantes de esa extinta guerrilla culparon directamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque, supuestamente, este tribunal transicional no está haciendo lo que en últimas debería estar ejecutando sobre este Acuerdo de Paz firmado.

Por lo tanto, los excomandantes le proponen al presidente Gustavo Petro un nuevo pacto con ley de punto final y que de ese modo todo quede aclarado. De hecho, en esa entrevista con SEMANA, Pastor Alape, exmiembro del secretariado de las Farc, dijo que los exjefes de esa guerrilla no están “rehusando ninguna responsabilidad” y, que de hecho, él no quiere “morir debiéndole al país”.

“Nosotros no estamos rehusando ninguna responsabilidad. Ni en los momentos más críticos, cuando le hicieron un entrampamiento a Jesús Santrich, tomamos una decisión equivocada. Nos mantenemos aquí. Lo que nos preocupa es que vamos a morir debiéndole al país. No quiero morir debiéndole al país. Es lo que acordamos para las víctimas. Tenemos que avanzar para no repetir lo de Justicia y Paz. Tenemos que ponernos en la urgencia de abrir canales concretos de seguridad jurídica para la construcción de paz”, dijo puntualmente Alape en la más reciente edición de SEMANA.