La JEP sale al paso a los reclamos de Timochenko frente a inseguridad jurídica: “Es tener una visión muy estrecha del conflicto”

JEP le responde los reclamos a Timochenko y asegura que no se puede hablar de inseguridad jurídica. "Es tener una visión muy estrecha del conflicto". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oXnnBOHp1j

En diversas oportunidades, Londoño Echeverry, actual presidente del Partido Comunes, ha manifestado que la posición de la JEP genera inseguridades y miedos para los firmantes, lo que ha generado que muchos no confíen en esa jurisdicción de paz y otros se aparten de lo firmado.

La magistrada Sandoval aseguró que no se puede hablar de inseguridad jurídica para los firmantes, pues todas las decisiones que se han emitido, principalmente las de indulto y amnistías, han pasado por un filtro y una rigurosa revisión. “Recuerden que en esta jurisdicción no todo se amnistía. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad no se amnistían”.