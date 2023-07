Álvaro Uribe estalla y les pasa cuenta de cobro a Santos por Odebrecht, las Farc y la mermelada. Habla de Zuluaga y del Gobierno Duque

Los explosivos audios revelados por SEMANA sobre el caso de Óscar Iván Zuluaga con Odebrecht han causado revuelo nacional. Las pruebas fueron entregadas por Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías, a la Fiscalía General de la Nación y deja contra las cuerdas al excandidato a la Presidencia ante la justicia.

Ante lo sucedido, el expresidente Álvaro Uribe, jefe político de Zuluaga en su momento, se pronunció a través de su cuenta de Twitter en la mañana de este lunes 3 de julio.

En primera medida, el exmandatario lanzó duras críticas en contra de Juan Manuel Santos. “Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht”, indicó Uribe.

El expresidente Juan Manuel Santos fue criticado por Álvaro Uribe. - Foto: AFP

Acto seguido, hizo referencia a lo sucedido con Óscar Iván Zuluaga y, posteriormente, criticó al gobierno del expresidente Duque por entregar “dineros a congresistas”.

El exmandatario afirmó que todo ha sido un engaño para las personas que han hecho el bien y creen en las tesis que él también apoya. Por último, manifestó que invitará a considerar “decisiones para no afectar a quienes merecen la confianza popular”.

Trino de Álvaro Uribe. - Foto: Captura de pantalla Twitter @AlvaroUribeVel

Uribe publicó el trino 48 horas después de que salieran a la luz los audios de Arizabaleta y Zuluaga. En estos, se escuchan extensas conversaciones privadas entre el exfuncionario y el excandidato en una oficina privada de Bogotá, luego de la derrota frente a Santos en las elecciones presidenciales de 2014.

En los audios se puede escuchar que Zuluaga confirma que le ocultó toda la verdad al expresidente Uribe. El excandidato manifestó que estaba dispuesto a declararse culpable, con el objetivo de salvar a su hijo, David Zuluaga, quien en su momento era el gerente de la campaña. El hijo será imputado por la Fiscalía por fraude procesal.

“Yo le dije al presidente Uribe, yo no había hablado con él, sino como el día después de la cirugía, nunca más. Fue un encuentro difícil. Fui con mi señora y él estaba con doña Lina, hablando ahí huevonadas, que el partido, que las listas. Luego me senté y le hice una descripción de todo lo de Odebrecht. Fue muy difícil, pero fue un momento muy emotivo”, se escucha en los audios.

En los audios se puede escuchar que Zuluaga confirma que le ocultó toda la verdad al expresidente Uribe. - Foto: Carlos Julio Martínez

“Me paré y le dije: mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Le dije: pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”, manifestó Zuluaga.

Cabe mencionar que el expresidente Uribe ya había publicado un video en su cuenta de Twitter, donde afirmó que seguirá con el recorrido democrático por el amor a Colombia, pese a las “tristezas” que lo rodean.

“En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia, otras que nos postran el alma, seguiremos este recorrido democrático por la patria, que empezó en los albores de la adolescencia. Lo continuaremos con amor a Colombia. Empezó con amor a Colombia en medio de aquella tremenda violencia política que tanto afectó a todas las familias y lo continuaremos con superior amor a Colombia”, indicó.

En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia y otras que postran el alma, continuaremos este recorrido democrático, con superior amor a Colombia pic.twitter.com/xyKkXPIYGN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 2, 2023

Por su parte, Zuluaga debe esperar qué sucede con su situación ante la justicia. El pasado 13 de junio, la Fiscalía anunció que imputará al excandidato presidencial por los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular y fraude procesal.