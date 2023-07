Catherine Juvinao lanza duras pullas contra el registrador Alexander Vega por los explosivos audios de Óscar Iván Zuluaga

En los audios revelados por SEMANA del caso de Óscar Iván Zuluaga con Odebrecht; uno de los que se ve salpicado es el actual registrador Alexander Vega Rocha. En las grabaciones se puede escuchar cómo el excandidato a la Presidencia estuvo conversando con Vega, quien en ese momento era el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, le dice Zuluaga a Daniel García Arizabaleta.

El exdirector del Invías le replicó al excandidato lo siguiente: “Álex Vega es de la tesis de que no pase nada”. Además, García Arizabaleta afirma: “tablas quiere decir que no van a pedir que compulsen copias en la Fiscalía de nada a nadie (...)”. Efectivamente, durante la gestión de Vega, el CNE archivó las dos investigaciones que había abierto para tratar de establecer el ingreso de dineros de la multinacional del soborno tanto a la campaña de Zuluaga como a la del entonces presidente candidato Juan Manuel Santos.

Alexander Vega Rocha, registrador nacional. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En las grabaciones, Zuluaga insinúa de manera insistente que todo en el CNE aparentemente estaría organizado, no solo por su conversación con Vega, sino porque le decía que no había pruebas que los pudieran comprometer y llevarlos a un escenario penal, porque esos casos terminarían archivados. En efecto, así ocurrió.

Ante lo sucedido, la representante Catherine Juvinao a través de su cuenta de Twitter lanzó duras críticas en contra de Vega. En primera medida, manifestó su descontento por la aprobación del código electoral en el Congreso de la República. De acuerdo con Juvinao este código pone en riesgo la Registraduría.

Cathy Juvinao. - Foto: Captura de pantalla Twitter @CathyJuvinao

Por este escándalo, la Fiscalía General de la Nación el pasado 13 de junio anunció que imputará al excandidato presidencial por los delitos de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular y fraude procesal. Su hijo David Zuluaga Martínez, quien fue el gerente de la campaña, enfrentará cargos por fraude procesal.

La investigación avanza en el Grupo de Tareas Especiales para ese asunto y busca, según la entidad, el “pleno esclarecimiento del entramado de corrupción que promovió la constructora brasileña en la contratación de obras públicas y en otros escenarios de la vida nacional”.

“En atención al abundante material de prueba obtenido, se presentará solicitud de audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar; su hijo, David Zuluaga Martínez, y la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen”, señala el documento.

En cuanto a los caminos a los que pueden recurrir padre e hijo, son varios. Por ejemplo, durante la imputación se pueden acoger a los cargos, con el propósito de buscar beneficios jurídicos. En caso de hacerlo, podrían recibir una baja en la pena del 50 por ciento.

Por otra parte, se encuentra la vía de beneficios jurídicos. Este caminó lo tomó Daniel García Arizabaleta con su principio de oportunidad. Existe la posibilidad de que los Zuluaga suscriban preacuerdos en donde reconozcan su responsabilidad a cambio de rebajas. Sin embargo, no los libera de una posible medida de aseguramiento en su contra.

Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías - Foto: archivo particular

El mencionado principio de oportunidad también es una opción para padre e hijo, es decir, que se comprometerían a declarar en contra de otras personas no judicializadas e involucradas en el caso. También existe la posibilidad de aportar información para prevenir más conductas ilegales.

Cabe mencionar que Óscar Iván Zuluaga optó por declararse inocente pese a los audios que existen en su contra. García Arizabaleta ya cuenta con su beneficio jurídico desde el pasado 12 de mayo por el delito de enriquecimiento ilícito.