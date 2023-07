Álvaro Uribe habla de “rabia” y tristezas que “postran el alma” en medio de escándalo por explosivos audios de Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht

Este sábado 1 de julio, SEMANA reveló en exclusiva varias de las pruebas de la Fiscalía General de la Nación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y que fueron entregadas por Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías, a ese ente en medio del caso Odebrecht y el presunto ingreso de dineros irregulares a su campaña presidencial.

Los audios prácticamente son una confesión de Zuluaga que lo dejaría sin salida ante la justicia. En estos se pueden escuchar extensas conversaciones privadas que García y el excandidato sostuvieron en una oficina privada en Bogotá, luego de la derrota que sufrió frente a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta presidencial de 2014.

Hace algunas semanas, la Fiscalía anunció la solicitud de audiencia de imputación de cargos a Zuluaga luego de revisar minuciosamente los audios que lo involucran. Los delitos por los que tendría que responder serían falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

En los audios revelados, Zuluaga deja claro como le ocultó la verdad a su jefe político de ese entonces, el expresidente Álvaro Uribe.

El exmandatario se pronunció frente a las explosivas revelaciones. En estas se puede confirmar cómo Óscar Iván Zuluaga le mintió a Uribe, haciéndole creer que era inocente y que estaba dispuesto a decir que era culpable solo como una estrategia para salvar a su hijo, David Zuluaga Martínez, quien también será imputado por la Fiscalía por fraude procesal.

Uribe dijo, a través de su cuenta de Twitter, que continuará el recorrido democrático con amor al país, pese a las “tristezas”.

“En medio de tantas tristezas, unas que dan rabia, otras que nos postran el alma, seguiremos este recorrido democrático por la patria, que empezó en los albores de la adolescencia. Lo continuaremos con amor a Colombia; empezó con amor a Colombia en medio de aquella tremenda violencia política que tanto afectó a todas las familias y lo continuaremos con superior amor a Colombia”, comentó Uribe.

Zuluaga menciona a Uribe en los audios, cuando revive un encuentro que tuvo con él y en el que le aseguró que no era culpable. Eso, con el fin de obtener su apoyo. Dijo que fue un momento emotivo y que al exmandatario “se le escurrieron las lágrimas”.

“Me paré y le dije: mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Le dije: pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”.

Cecilia Álvarez, exministra de Transporte, otra de las imputadas por la Fiscalía

La exministra Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen será llamada a imputación de cargos por cuenta de un presunto favorecimiento para la construcción de un tramo de la polémica Ruta del Sol, mientras se desempeñó como jefa de la cartera de transporte entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.

Durante ese tiempo, ella avaló la celebración de unos otrosíes (el 3 y el 6) al contrato ‘Ruta del Sol II’, que tenían como fin la construcción de unos tramos en la vía Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar).

La Fiscalía relata que, con este objetivo, la ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014, que permitió a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.

“Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), como lo exige la ley. Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña–Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato ‘Ruta del Sol II’ y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública”, sostiene la entidad.

Según la Fiscalía, la entonces ministra intentó subsanar esa situación y convocó un CONPES para declarar la ‘Ruta del Sol’ como un proyecto de “importancia estratégica”. De este modo, se podía modificar el plan de inversión.

“Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña– Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II’”.

Según la Fiscalía, “es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la señora Álvarez Correa participar en la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja (en ese entonces la ministra Gina Parody)”.

Por estos hechos, la ministra será llamada a imputación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Sin embargo, en el mismo comunicado, la Fiscalía le archiva la investigación a Parody. “Al valorar los elementos de prueba, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia no encontró configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el entendido de que la exministra no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado.

De igual manera, descartó el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el cargo que desempeñó no tuvo relación alguna con el objeto contractual”, señala la entidad.