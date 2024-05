Álvaro Uribe y Gustavo Petro: el fin de la tregua y los primeros ataques entre ambos líderes que marcan una nueva etapa de tensión

Petro no habló de Uribe, pero claramente era una indirecta contra el expresidente. Al menos así lo interpretó el líder del Centro Democrático, quien respondió en sus redes sociales: “Algo diré esta tarde”.

De hecho, Petro habló recientemente de una invitación a un tinto con Uribe, pero el expresidente no le puso fecha. Ni siquiera le respondió a la invitación por redes sociales.

Este miércoles 22 de mayo, en un foro en la Universidad de La Sabana, un estudiante le preguntó al expresidente Uribe por el café pendiente con Petro y él sonrió. A renglón seguido se despachó: “Nosotros también tenemos que revisar para el 2026 no solamente el gobierno Petro sino qué lo produjo”, expresó.

Y recordó una conversación privada con el líder del Pacto Histórico: “Yo le dije al Presidente Petro, es que yo he ayudado a elegir tres presidentes de Colombia. Él me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, claro, al presidente Santos, a Iván Duque y a usted. ¿Cómo que a mí?”, me dijo y yo le recordé que a él lo eligió el antiuribismo”.