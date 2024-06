Andrea Padilla, senadora animalista, dice que fue innecesario derrumbar la estatua de César Rincón en Duitama

“Que actos como el ocurrido en Duitama no desconfiguren la lucha por los derechos de los animales que, en esencia, es pacífica; ni nos desvíen de lo importante: la implementación de la ley que prohíbe las corridas de toros”.

Agregó: “Creo que esta acción era innecesaria. Pudieron bajar la estatua tranquilamente, sin necesidad de ofender a un sector de colombianos o, mejor aún, dejarla para recordar el pasado y no repetirlo, anexando una placa en memoria de los toros asesinados. Creo que quienes hicieron esto se equivocan: siembran resentimiento y despilfarran recursos en actos populistas”.

El mandatario local de ese municipio en Boyacá enfrenta una suspensión temporal del Consejo de Estado por doble militancia. La decisión se tomó en segunda instancia el 24 de marzo de 2024. No obstante, Bohórquez ha acudido a todo tipo de herramientas jurídicas para defenderse y sostenerse en su cargo, por eso, la suspensión no ha sido ejecutoriada hasta que no se resuelvan todos los recursos.