“Los calificativos se quedan cortos”: César Rincón consideró lamentable y triste que el petrismo haya derribado su estatua en Duitama

El maestro de la tauromaquia, César Rincón, no quiere polemizar, pero no esconde la tristeza que le produjo la noticia de su estatua derribada en Duitama, Boyacá, por liderazgo del director del DPS, Gustavo Bolívar, y la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández.

La figura de la tauromaquia más destacada en Colombia expresó que no entra a valorar un hecho tan triste y lamentable como el que está ocurriendo en el país. “Es que no hay más palabras, los calificativos se quedan cortos. Es lamentable”, afirmó.

En ese momento, el profesional reconoció una tristeza muy grande con la noticia. “Son cosas que a uno le parten el alma. Soy un hombre agradecido eternamente con la tauromaquia porque cuando miro hacia atrás y veo todo lo que tengo se lo debo al toro de lidia. Cuando uno se da cuenta quién le da la vida, si alguien le da la vida como el papá o la mamá, pues uno no quiere que nunca le pase nada. A mí mi tauromaquia me lo dio todo, tuve la suerte de sacar a toda mi familia adelante gracias a mis triunfos, mis éxitos, a mi constancia, a muchas cosas que tuve en la vida. Es muy triste que hoy en día la tauromaquia la hayan prohibido. Es duro pensar que una minoría haya sido aplastada por otra minoría. Más duro me da pensar que muchos congresistas lo hacen por conveniencia propia más no pensando en el prójimo”, dijo.