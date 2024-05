Congreso definiría este martes el futuro de las corridas de toros en Colombia

✊🏽🏛️ El próximo martes, desde la #Plenaria de la @CamaraColombia , seguiremos defendiendo una regulación que no atente los derechos y garantías fundamentales.



El Proyecto de Ley No. 323/2023 Cámara y 171/2022 Senado, no tiene un enfoque territorial y desconoce el impacto en las… pic.twitter.com/ncRnLE3iO1