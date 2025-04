Ni Bolívar, ni Claudia López ni Pizarro. ‘Profetizan’ quién es el ‘bendecido’ por Petro para 2026: “Siente enorme afinidad”

La senadora María Fernanda Cabal habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista para denunciar que el Gobierno colombiano se gastó cincuenta mil millones de pesos colombianos, cerca de once millones de dólares, en el pabellón de Colombia en Expo Osaka, adelantado en Japón, la congresista habló de la coyuntura electoral con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

“La lectura que yo tengo es que claro que se quisiera quedar, [pero] no puede quedarse, él (Petro) sabe que no puede quedarse. Y él quiere un sustituto porque él es un personaje que sigue siendo oposición y termina siendo su peor enemigo. Él gana el poder. Petro como sea, con mañas, superando los topes de campaña, plata, el Pacto de La Picota, lo que sea. Pero llegó al poder. Y no le gusta gobernar, le da pereza. Detesta la agenda, no se despierta, quiere irse de fiesta. No quiere llegar al 20 de julio, ‘qué mamera’, quiere quedarse en Panamá. A él le harta gobernar. A él le gusta echar discursos; a él le gusta hacer el tirapiedra que antes encontraba un nicho, con un eco. Él no entendió su papel, y de repente se sube con un frenesí de cambio y ‘todo está mal, todo está mal’. No, este es un país berraco que ha logrado salir adelante a pesar de Petro, de la adversidad”, aseguró, inicialmente, la senadora Cabal.

“Colombia es más que Petro, mil veces más que Petro. Eso es lo que hay que mostrarle al mundo, y sobre todo al presidente [Donald] Trump (de Estados Unidos), por los peligros de una posible descertificación. El peor enemigo de Petro es Petro. Él sí quiere poner un sucesor. El problema es que así como hay una fragmentación de la derecha, centroderecha, los que se dicen centro, el partido de la izquierda no se queda atrás”, agregó la congresista.

“Quienes pensábamos que la sucesora era María José (Pizarro, senadora) —y por eso la adornan, llena de mitos revolucionarios y de fantasías— ya vemos que no. Y la disputa entre ella y Bolívar es un tema irreconciliable. Y Gustavo Bolívar, que le dice a Petro, ‘yo lo amo’, me recuerda a las mujeres maltratadas enamoradas del maltratador. Yo creo que Petro no se lo soporta y él le dice, ‘yo te amo’. Haga de cuenta la mujer maltratada, que el marido le pega, lo meten a la cárcel y al otro día le lleva el desayuno porque pobrecito. Él quiere es a Quintero. Guarde esta frase mía. Quintero está en el espacio profundo del corazón de Petro. Ese es el que él quiere”, agregó Cabal para referir que, supuestamente, el preferido del presidente Gustavo Petro, de cara a mantener al petrismo en el poder luego de 2026, es Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. “Él quiere que sea Quintero porque siente una enorme afinidad por lo desafiante que es Quintero, que —además— tengo entendido que tiene bastantes recursos para la campaña”, agregó.

La entrevista completa con la senadora María Fernanda Cabal:

Cuando se le consultó por las posibilidades de que Petro apoye a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, Cabal respondió: “Está muy escondida, ¿no? A veces saca la cabeza y no le va bien. Yo creo que ya es hora de que salga y se sacuda y diga, ‘sí, yo voy’. De pronto sale. Yo la veo a ella como los de signo Aries. Yo no sé si ella es Aries, pero sale con esos cuernos así a golpear a todo el mundo, que ve una pared y golpea acá y golpea allá y, en fin, no la he visto en las mediciones que tenemos, porque nosotros tenemos mediciones internas, no la he visto. No es la del corazón de Petro, así Petro termine apoyando a Claudia; aunque yo creo que Petro preferiría votar por mí que por Claudia", acentuó.

“Yo no creo que me odie, pero a Claudia, sí. Reconciliaciones hay en todo lado, la política da para todo, para reconciliaciones imposibles. La política no conoce diferencias irreconciliables. Salvo lo que yo veo entre María José y Bolívar. Y a Petro le tocará tragarse su sapo, pero es que yo creo que Petro no es capaz de decir que voten por Claudia, al final los deja en libertad”, agregó.